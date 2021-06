Se billedserie Morten Slotved bød velkommen, da Norfors indviede sit nye besøgscenter i Hørsholm. De unge var inviteret med til åbningen, for centeret er rettet mod dem. Fotos: Sophus Zarrs Soelberg

Send til din ven. X Artiklen: Unge tog skraldet i nyt besøgscenter Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Unge tog skraldet i nyt besøgscenter

Onsdag slog Norfors dørene op til et nyt besøgscenter i Hørsholm, og her lagde 8.x fra Hørsholm Skole vejen forbi til en snak om affald og energi.

Hørsholm - 17. juni 2021 kl. 06:26 Af Sophus Zarrs Soelberg Kontakt redaktionen

Onsdag eftermiddag bliver den røde snor klippet til Norfors nye besøgscenter på Kærvej i Hørsholm, og seancen overværes af 8.x fra Hørsholm Skole.

Læs også: Sådan håndterer Slotved sine kasketter

Mens Borgmester og bestyrelsesformand for Norfors Morten Slotved (K) klipper den røde snor, ser de unge mennesker nysgerrigt til.

- Ifølge Dansk Ungdoms Fællesråd mener hver anden ung, at klima og grøn omstilling er på top tre over det vigtigste at fokusere på lige nu, siger borgmesteren, før båndet bliver klippet, og han nævner samtidig, at han godt ved, at de unge bekymrer sig for klimaet.

Borgmesteren holder en tale, da arrangementet starter. Her fortæller han, at de unge er inviteret på centrets første åbningsdag, fordi de faktisk er interesserede.

- Derfor er det også jer unge, som vi har inviteret til indvielsen i dag. Og det er jer, som vi håber vil strømme til besøgscentret, lyder det yderligere fra borgmesteren.

Besøgscentret kommer til at fungere som et gratis tilbud om information og undervisning i blandt andet bæredygtig energiforsyning og affaldshåndtering til borgere og skoler i fire af Norfors ejerkommuner; Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal.

I besøgscentret har Norfors etableret flere mindre opstillinger, der gør affaldsbehandlingen konkret.

Eksempelvis er der blevet bygget et spil, en miniature by, hvor de besøgende kan forsyne en by med energi, og der er i det hele taget fokus på, hvordan processen fra affald til energi forløber.

Vi tænker på fremtiden Eleverne fra 8.x lytter opmærksomt til borgmesteren, mens han taler, for det er fuldstændig korrekt, at de interesserer sig for miljø og klima. Det fortæller Emma Duer og Signe Skoven, der begge er 14 år.

Signe Skoven (t.v) og Emma Duer interesserer sig for miljø og klima, og de er glade for, at Norfors inviterer dem til at lære endnu mere om emnet.

- Vi var på værket i 5. eller 6. klasse. Det var sjovt at se, og vi lærte meget om, hvordan det praktiske fungerer. Det kan vi stadig huske, men det er alligevel interessant i dag, for man kan altid lære mere, fortæller Signe Skoven, inden Emma Duer supplerer:

- Jeg synes, det er spændende, fordi det handler om fremtiden. Når man eksempelvis genanvender, behøver man ikke at lave nyt, og det er godt for miljøet, siger hun.

De mener begge, at det er godt med flere tiltag, der kan lære unge om energianvendelse og i særdeleshed genanvendelse.

Faktisk så de gerne, at den slags fyldte mere på skoleskemaet.

- Jeg synes, der burde være flere fag i skolen om, hvad der kommer til at ske i fremtiden i forhold til miljøet, lyder det fra Signe Skoven, og Emma Duer er enig.

Hun siger, at det heldigvis går den rigtige vej, og hun gentager læresætningen fra øjeblikket forinden.

- Man kan jo altid lære mere, siger hun.

Så kan I lære det Tonny Juul Jensen, der er administrerende direktør for Norfors, fortæller, at selvom de unge interesserer sig for miljøet, er der stadig meget få, der ved, hvad der sker med affald, efter det ryger i skraldespanden.

- De fleste ved ikke, hvad der sker med affaldet, når det først er blevet smidt ud. Mange kender vores skorsten, og når de først kommer herind bliver de overraskede over, hvor meget der sker her, siger han med henvisning til Usserød Værkets markante skorsten, der troner over Hørsholm. Han fortsætter:

- Derfor er tanken at præsenterer de aktiviteter, vi arbejder med. Vi vil gerne udbrede kendskabet til energi og affald. Besøgscentret er rettet mod unge, men det kan bruges af alle, siger han.

Også direktør for Norfors Tonny Juul Jensen talte et øjeblik, men han lod bestyrelsesformand Morten Slotved (K) klippe det røde bånd.

Lægger man vejen forbi besøgscentret, vil det være kombineret med et besøg på selve Usserød Værket, hvor affald omsættes til strøm og fjernvarme, og på den måde kommer værket til at præsentere praksis, mens besøgscentret anskueliggør teorien bag det enorme stykke arbejde, som hver dag skal til for at forsyne tusindvis af mennesker med strøm og fjernvarme.

relaterede artikler

Her er det så: Plejehjemmet i industrikvarteret 16. juni 2021 kl. 06:00

Norfors kan spænde ben for friplejehjem 10. juni 2021 kl. 08:30