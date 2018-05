Unge skal gratis til psykolog

- Vi vil søge at få det med i budgettet. Det var der flertal for i udvalget, og så må vi se, om der også er flertal for at få det på budgettet. Det er ikke et kæmpestort ønske, og vi anslår, at det vil koste omkring 500.000 kroner at indføre, siger Svend Erik Christiansen (S), der er formand for Sundhedsudvalget.