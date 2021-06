Se billedserie To unge fra Hørsholm, der kommer på ferielejr i år, er Sabaa og Sundus. Begge er 14 år og glæder sig. Foto: Jerry Ritz

Unge glæder sig til sommerlejr

Hørsholmpigerne Sabaa og Sundus er blandt de unge fra Hørsholm, som i år skal på Røde Kors’ ferielejr.

Igen i år sender Røde Kors børn, unge og familier fra Hørsholm på ferielejre i skoleferien.

Rigtig mange skal af sted i år. Seks børn i alderen fra 7 til 14 år skal en uge til Slaraffenland ved Helsinge og køres derop af en af de frivillige.

Seks unge teenagere i alderen fra 14 til 18 år skal til Vesterskov ved Dybvad i Nordjylland, hvor de skal være i en uge.

- Jeg kører dem selv til Høje Tåstrup, hvorfra de kører med bus til Jylland, fortæller Maja Bilde som er aktivitetsleder for Røde Kors' integrations-team og fortsætter:

- Men her slutter det ikke. To piger på omkring 12 år skal på en 4-dages gymnastikcamp på Sorø Efterskole. I alt er det 14 uledsagede børn og unge fra Hørsholm som i år kommer på ferielejr, sidste år var det ti, der var af sted, så det er en øgning af antallet, som får glæde af Røde Kors' tilbud, siger Maja Bilde.

To unge fra Hørsholm, der kommer på ferielejr i år, er Sabaa på 14 år, som går på Usserød Skole og for første gang får mulighed for at komme på ferielejr, og Sundus på 14 år fra Hørsholm Skole, som har deltaget to gange tidligere sammen med sin storesøster Sidra.

Selvom der er tale om en debutant og en, der skal af sted for tredje gang, er de enige om en ting.

- Vi glæder os meget til at komme på ferielejr i sommer og lære nye venner at kende. Det bliver sjovt og vi vil sige stor tak til Røde Kors, for at give os mulighed for den oplevelse i skoleferien, siger Sabaa med et smil.

Udover de nævnte børn og unge kommer to familier på en forlænget weekend på Røde Kors lejr i Hillerød. De to familier ledsages af to frivillige fra Røde Kors Hørsholm.

- Vi har i løbet af forårets corona-nedlukning været meget usikre på, om det ville lykkes af gennemføre de planlagte ferieaktiviteter. Vi er glade for, at det nu kan lade sig gøre af få børn og unge af sted, og at vi har frivillige som vil deltage i det praktiske arbejde med at få det gennemført, siger Maja Bilde.

Ferielejrene bliver finansieret af Røde Kors' lokalafdeling i samarbejde med Røde Kors' landskontor.

- Det er måske de færreste, som tænkte konkret, da de den første søndag i oktober gik rundt med indsamlingsbøssen, at de tog et vigtige skridt for de mange udsatte børnefamilier i Danmark og gav dem et ferieminde for livet, siger Jerry Ritz, der er bestyrelsesmedlem og kommunikationsansvarlig i Røde Kors og selv frivillig i integrations-teamet.

- Ferie er en luksus, som ikke alle familier har råd til. Mange udsatte familier kæmper for at få hverdagen til at hænge sammen. Børnene gruer for sommerferien med en knugende fornemmelse i maven. De føler sig ikke som de andre børn i klassen. De kan ikke snakke med om ferieminder og nye oplevelser. Derfor betyder det meget at kunne sende udsatte børn og forældre på Røde Kors ferielejr. Der er et væld af lege og aktiviteter. De kan få lov, at være ubekymrede børn for en stund, siger Jerry Ritz.

