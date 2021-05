Unge bands 'krasher' igen Lilletrommen

Fredag 28. maj kl. 19-21 er der atter 'Krash' med unge, talentfulde bands i Lilletrommen. På plakaten er Tandem og Øndi, hvor medlemmer af de to bands tidligere har deltaget i 'Krash' og er meget engageret i konceptet.

Både Tandem og Øndi er i gang med at udgive deres egen musik, der formentlig vil dukke op på Spotify i løbet af sommeren.

Der er gratis entré til 'Krash'-koncerterne. De gratis billetter anskaffes på trommen.dk og skal fremvises ved ankomst sammen med et gyldigt coronapas.

Nye bands velkomne

Med 'Krash' giver Kulturhus Trommen nye bands en platform, hvor de får mulighed for at afprøve deres materiale foran et livepublikum i professionelle rammer.