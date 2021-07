Ung narkobilist mistede herredømmet: Det stoppede ham

Anholdt og sigtet

Nordsjællands Politi modtog anmeldelsen kl. 02.49 og sendte en patrulje til stedet.

Her blev den 20-årig mand anholdt efter både at have blæst alkometeret op over det tilladte og blev skønnet påvirket af euforiserende stoffer. Med sigtelse for både narko- og spritkørsel blev han taget med til blodprøve for at fastslå den præcise påvirkning.