Ung mand fik sprængfarligt bid på krogen

Magnetfisker fra Hørsholm måtte slå alarm under fisketur i skovsø onsdag eftermiddag

For pludselig trak han en panserværnsraket op fra 'dybet' i skovsøen Kobberdammen i Hellebæk ved Helsingør.

En 25-årig mand fra Hørsholm må uden tvivl have gjort store øjne, da han onsdag eftermidag var ude at magnetfiske.

Klokken 13.43 alarmerede han politiet og oplyste dem om sin fangst, hvorefter ammunitionsrydningstjenesten blev sendt til stedet.

De konstaterede, at der var tale om en øvelsesraket og sørgede for at bortskaffe rakatten på sikker vis, oplyser Nordsjællands Politi.