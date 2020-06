Se billedserie Hørsholm Kommune dumper i erhvervsvenlighed. Det viser en undersøgelse, som Dansk Byggeri har foretaget. Borgemester Morten Slotved (K) tager undersøgelsens resultater med ro og peger på, at undersøgelsen er lavet for at tilgodese medlemmerne af Dansk Byggeri. Fotos: Lars Sandager Ramlow

Undersøgelse: Hørsholm dumper i erhvervsvenlighed

Hørsholm - 24. juni 2020 kl. 09:35 Af Sophus Zarrs Soelberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvert år laver Dansk Byggeri en undersøgelse af erhvervsvenligheden i de danske kommuner. I årets undersøgelse kommer Hørsholm Kommune på en 81. plads ud af landets 98 kommuner. Det er en udvikling på syv pladser i den rigtige retning, hvis man sammenligner med 2019, hvor Hørsholm fik en 88. plads, men Hørsholm er alligevel den nordsjællandske kommune, der klarer sig dårligst i undersøgelsen.

Til sammenligning indtager eksempelvis Egedal en 15. plads, mens Frederiksund får en 16. plads. Undersøgelsen er lavet ud fra parametre som byggesagsbehandling, kommunale udbud og skatter og afgigter i kommunerne.

Borgmester: "Jeg er afklaret med undersøgelsen" Spørger man borgmester Morten Slotved (K), må man tage undersøgelsens resultater med et gran salt.

- Jeg er helt afklaret med undersøgelsen. Den er lavet af en interesseorganisation, der har nogle klare mål for sine medlemmer, og vi er en kommune, som har nogle andre mål for vores indbyggere, lyder det fra borgmesteren, der samtidig påpeger, at man kan nuancere baggrunden for flere af de parametre, som Hørsholm Kommune dumper på i undersøgelsen. Eksempelvis kommer Hørsholm Kommune på en 98. plads blandt landets 98 kommuner, når det angår udlicitering af tekniske opgaver.

- Hvis man kigger på vores udlicitering af tekniske opgaver, matrielgården i Hørsholm, ligger vi dårligt, men hvis man kigger på eksempelvis Fredensborg, så har de lavet et kommunalt selskab, og derfor ligger de i top, fordi de har udliciteret opgaverne på den måde. De har succes i undersøgelsen, fordi der bliver spurgt på en særlig måde. Kigger vi på kroner og øre, så tror jeg faktisk, at vores løsning er billigere end løsningen i Fredensborg, lyder det fra borgmester Morten Slotved.

Han fremhæver også, at undersøgelsen blandt andet ser på andelen af erhvervsuddannede i kommunerne. I Hørsholm Kommune er der flest unge, som vælger gymnasiet. Ud af de unge i Hørsholm, som skulle vælge ungdomsuddannelse i 2019, valgte kun omkring seks procent en erhvervsuddannelse.

- Vi bliver slået i hovedet for, at vi har nogle stærke elever, som vælger at gå på gymnasiet. Det synes jeg faktisk ikke, at Dansk Byggeri skal blande sig i. Jeg er meget tilfreds med, at vores elever vælger ungdomsuddannelser på gymnasiet, og så længe der ikke bliver lagt erhvervsuddannelser i Rungsted eller Hørsholm, så vil billedet se sådan ud. Det har jeg det fint med, lyder det fra borgmesteren.

Han peger ydermere på, at Hørsholm Kommune har fået en dårlig placering i undersøgelsen, da kommunen har en høj dækningsafgift, og han nævner i den forbindelse, at både indkomstskatten og grundskylden er lav.

- Det er et bevidst valg, som borgmesteren udtrykker det.

V: Ikke godt nok Spørger man Ann Lindhardt fra Venstre er det alarmerende, at Hørsholm Kommune klarer sig så dårligt i undersøgelsen fra Dansk Byggeri.

- Dansk Byggeris rapport på erhvervs- og byggevenlighed, viser desværre at Hørsholm igen ligger helt i bunden. Vi lå placeret som nummer 88 i både 2018 og 2019 og nu i 2020 på 81. plads, og det er simpelthen ikke godt nok at rykke syv pladser frem på te år, skriver hun i en mail til Frederiksborg Amts Avis.

- Når vi kigger på Nordsjælland generelt, ligger Hørsholm absolut helt bunden, og resten af Nordsjælland ligger i top 50. På rapportens Danmarkskort lyser Hørsholm rødt som den eneste kommune i hele Nordsjælland, samtidig med at vi ser, at vores nabokommuner rykker længere og længere op på ranglisten. Allerød er gået fra 85. til 46. plads på et år, Gribskov fra en 73. til en 44. plads, og mange andre nordsjællandske kommuner er også gået et flot stykke op ad ranglisten, siger hun.

Derfor mener Ann Lindhardt, at Hørsholm Kommune må arbejde med sin erhvevsvenlighed. Ellers risikerer man at komme for langt bagud i forhold til de omkringliggende kommuner.

- Vi er nød til politisk at sætte meget mere fokus på og priortere dette område, og undersøge de muligheder der er, så vi kan blive mere attraktive på erhvervs- og byggevenlighed. Vi må se på, hvilke tiltag de andre kommuner gør, om det er sagsbehandlingstid, eller udlicitering på det tekniske område, hvor man kan se i rapporten at Hørsholm ligger i den dårlige ende, eller det er noget helt tredje. Det kan også være, at der skal en større indstats til på beskæftigelsesområdet, hvor Allerød eksempelvis har væsentlig bedre tal. Vi må have belyst området, så vi kan komme ud af denne bundplacering. Hørsholm skal have en tydelig progressiv erhvervspolitik, der samtidig sætter gang i jobskabelsen til byen, lyder det fra Ann Lindhardt.