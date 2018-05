Ukendte Babette-skitser udstillet for første gang

- Jeg blev kontaktet af Gabriel Axel allerede i 1973. Dengang boede jeg i Norge, og Babettes Gæstebud var oprindeligt tænkt til at skulle filmes i Berlevåg i Nordnorge. Gabriel syntes derfor, at jeg var det perfekte match, men da jeg ikke havde læst bogen, sendte han den til mig. Jeg husker, at jeg tænkte, at handlingen var for kort til en hel film, men efter at have læst Gabriel Axels drejebog var jeg overbevist om, at det kunne blive en fantastisk film. Alligevel skulle der gå 13 år, før filmen blev realiseret. Blandt andet skulle økonomien bag filmen på plads, og det kom den blandt andet ved at flytte produktionen fra Nordnorge til Vestjylland, mindes Sven Wichman.