Den internationale skole skal efter planen ligge på området, der er markeret med gult og ligger i Hørsholm Kommune. Støjvolden er markeret med et kryds og kræver en lokalplan i begge kommuner. Illustration: FORMAT Foto: Fred Jacobsen

Send til din ven. X Artiklen: Udvikler: Vi troede de gerne ville have den skole Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Udvikler: Vi troede de gerne ville have den skole

Udviklerne bag FORMAT på Cirkelhusgrunden undrer sig over modstand i nabokommunen

Hørsholm - 08. september 2021 kl. 17:04 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen

Udviklerne bag FORMAT, den planlagte nye bymidte på Cirkelhusgrunden i Kokkedal, undrer sig over, at der i Hørsholm politisk arbejdes på at nedprioritere den lokalplan, der skal gøre det planlagte projekt muligt.

"Planen er, at dele af Nordsjællands Grundskole og Gymnasium (NGG) og den internationale skole skal ligge i Hørsholm Kommune. Jeg ved, at Hørsholm gerne vil have en international skole. Derfor undrer jeg mig over modstanden," siger projektleder Joacim Bruus-Jensen, Athena Partners, selskabet, der udvikler FORMAT for UTF Invest.

Investeringsselskabet købte i sin tid Cirkelhusgrunden med henblik på at bygge en ny NGG - udvidet med international skole - samt det, der siden har udviklet sig til planerne om en helt ny bymidte i Kokkedal med butikker, boliger, biograf og blandt andet privat friplejehjem.

Grund og støjvold Størstedelen af FORMAT ligger i Fredensborg Kommune, hvor byrådet forleden udsatte vedtagelsen af det kommuneplantillæg, der skal danne grundlag for den endelige lokalplan.

En del af projektet er, at kommunegrænsen så at sige går lige gennem skolegården på en ny NGG og international skole på den måde, at den internationale skole skal bygges på et areal i Hørsholm Kommune mellem Christianshus og Helsingørmotorvejen, hvor der nu er parkeringsområde.

Det er her, Hørsholm Kommune skal udarbejde en lokalplan for at det kan lade sig gøre. Det er den lokalplan, en række politikere, med den erklærede FORMAT-modstander, viceborgmester Henrik Klitgaard (R) i spidsen, nu forsøger at få nedprioriteret eller helt taget ud af Hørsholm Kommunes prioriteringer af lokalplaner.

Det vil ikke blot ramme arealet, hvor den internationale skole skal ligge, men også den støjafskræmning ud mog Helsingørmotorvejen, der er nødvendig for at gennemføre projektet, som det er nu.

Kan finde pladsen Det tror Joacim Bruus-Jensen fortsat på, men mener så heller ikke, at det nødvendigvis er en katastrofe, hvis nabokommunen Hørsholm ikke vil være med.

"Så må vi jo finde plads til det hele inden for Fredensborg Kommune - og så får Hørsholm ikke den skole de ønsker," siger Joacim Bruus-Jensen.