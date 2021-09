Udvidelse: Havn kan koste 180 millioner kroner

Se billedserie Tre scenarier for den kommende udvikling af Rungsted Havn er blevet fremlagt i forbindelse med de aktuelle budgetforhandlinger. Det dyreste forslag lyder på 180 millioner kroner. Arkivfoto

Tre scenarier for den kommende udvikling af Rungsted Havn er blevet fremlagt i forbindelse med de aktuelle budgetforhandlinger. Det dyreste forslag lyder på 180 millioner kroner.

Hørsholm - 08. september 2021 kl. 08:51 Af Sophus Zarrs Soelberg Kontakt redaktionen

Politikerne i Hørsholm forhandler i disse dage om budgettet for de kommende fire år, og i den forbindelse er tre scenarier for den planlagte udvidelse af Rungsted Havn blevet fremlagt. Som led i budgetforhandlinger skal de folkevalgte beslutte, om havneudvidelsen skal gennemføres og om den skal koste 120,6 millioner kroner, 155,1 millioner kroner eller 180,3 millioner kroner.

- Jeg håber på, at vi lander en aftale, hvor vi arbejder videre med scenarie to eller tre, men det må forhandlingerne vise, fortæller borgmester Morten Slotved (K) i den forbindelse.

Oplægget til, hvordan Rungsted Havn og strand kan udvikles over de kommende år, er udformet, så der er mulighed for at skalere projektet op eller ned afhængig af politiske ønsker og prioriteringer.

- Som borgmester er jeg rigtig positiv overfor, at der nu er energi til og mulighed for at udvikle Rungsted Havn. Jeg håber, at vi ender med et budgetforlig, der giver et af de store scenarier til borgerne og foreningerne i Hørsholm Kommune. Det har foreningerne, sejlerne og kulturlivet fortjent, lyder det yderligere fra Borgmester Morten Slotved (K).

Et presset budget I basisbudgettet, som er oplægget til de igangværende budget-forhandlinger, er der et underskud i omegnen af 160 millioner kroner. Beløbet skyldes mestendels, at Hørsholm over de næste år har massive udgifter på anlægsområdet. Samtidig skal der spares 16 millioner om året, før Hørsholm Kommune lever op til økonomiaftalen mellem KL og regeringen. Ser man isoleret på anlægsudgifterne for de to næste år, 2022 og 2023, har Hørsholm Kommune udgifter for henholdsvis 159 millioner kroner og 115 millioner kroner. Budgettet for udviklingsprojektet er ikke medregnet i de nævnte beløb, men da udviklingen af havnen er lånefinansieret, betyder det, at der ikke skal findes penge, men at man kan låne til udvidelsen og betale lånet tilbage over en periode på 25 år.

- Afdragene på lånet er udenfor servicerammen, så det er ikke penge, man ville kunne bruge til andre ting og finansieringen er ikke en udfordring. Der går ikke penge fra varme hænder eller service, men det er da penge, som man ville kunne sænke skatten for, forklarer borgmesteren om udgifterne til den ønskede havneudvidelse.

Hvis det besluttes at igangsætte udviklingsprojektet, vil det være Hørsholm Kommune, der er bygherre, idet havnen er kommunal og det er kommunen, der bygger og ejer havneanlægget, som dog er delvist brugerfinansieret. Det betyder, at det også vil være kommunen, som optager og hæfter for et lån til finansieringen af projektet. Da Rungsted Havn også skal bidrage til finansieringen af projektet, vil havnen årligt skulle betale et afdrag til kommunekassen.

Hvad er alternativet? Da Rungsted havn har nået reparationsalderen, skal der startes en renovering uanset om udvidelsen bliver godkendt af politikerne eller ej. Hvis der ikke kan opnås politisk enighed om at igangsætte et udviklingsprojekt for havnen, vil bestyrelsen for Rungsted Havn i stedet igangsætte en renovering af det eksisterende havneanlæg. En sådan renovering forventes at koste omkring 35 millioner kroner, og beløbet finansieres af havnen. Renoveringen vil i så fald sikre, at den eksisterende havn kan bestå i sin nuværende udformning, men vil ikke omfatte en udvikling af havnen eller stranden.

Overstiger anlægsramme Hvert år forhandler KL med regeringen en aftale om kommunernes økonomi for det kommende år. I aftalen fastsættes blandt andet, hvad kommunerne må bruge på service og anlæg.

Kommunernes anlægsudgifter er de udgifter, kommuner har til opførelse af nye kommunale bygninger som eksempelvis daginstitutioner og skoler, udbygning af eksisterende bygninger, anlæg af nye veje, renoveringer eller i det her tilfælde en havneudvidelse.

I år ser det dog ud til, at alle landets kommuner har så høje forventninger til anlægsudgifter, at beløbet på landsplan overstiger den aftalte anlægsramme med 4,3 milliarder kroner. Det fremgår af et brev, som KL for nylig sendte til alle landets borgmestre. Det betyder, at kommunerne for at leve op til aftalen mellem KL og regeringen må se nærmere på deres aktuelle anlægsønsker.

I Hørsholm fortæller Morten Slotved (K), at han finder det rimeligt, at Hørsholm i år overstiger de landsgennemsnitlige udgifter til anlæg, da kommunen på grund af havneudvidelsen står i en ekstraordinær situation.

- I år kommer vi til at have en større anlægsramme end gennemsnittet og det er rimeligt. Havnen er et stort anlæg, og det vil vi ikke kunne rumme indenfor en mindre anlægsramme, siger han.

De tre scenarier Scenarie 1: Indeholder primært en udvidelse/forlængelse af molerne samt en bølgebryder i inderhavnen, en optimeret brug af parkeringspladsen ved restauranterne, mere sikker trafikafvikling, flere toiletter samt renovering af flydebroer, jollerampe og lignende.

Pris: 120,6 millioner kroner.

Scenarie 2: Bølgebryderen i inderhavnen udvides til en decideret eventplads (Nokken øst) med blandt andet legeområde, bænke og solterrasser. Der udvides desuden med et mere varieret strandområde med tilhørende klippeø. I dette scenarie ligger også muligheden for at etablere en sauna på nordmolen og med flere badebroer, rampe til vandet for gangbesværede, udspringstårn, legepladser, udsigtsplatforme, omklædningsfaciliteter, ny beplantning med mere.

Pris: 155,1 millioner kroner.

Scenarie 3: Der tilføjes endnu flere nye elementer til området, herunder et kunstigt rev, grillsteder, kajakpolobane, havbad, etablering af mulitiklubhus, stadepladser til foodtrucks og lignende opbevaringsfaciliteter, madpakkepavillon med mere. Dette scenarie indeholder alle de tiltag, der blev prioriteret ved kommunalbestyrelsens og havnebestyrelsens workshop i maj 2021.

Pris: 180,3 millioner kroner.

