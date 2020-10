Udvalgsformand: Fokus på hygiejne skal fortsætte efter corona

Som led i den nye budgetaftale er der afsat penge til at fortsætte et øget fokus på hygiejne i kommunale institutioner. Pengene skal sørge for, at nye tiltag fortsætter, selv hvis corona »damper af«, forklarer udvalgsformand Svend Erik Christiansen (S).Foto: Allan Nørregaard

Som led i den nye budgetaftale er der afsat penge til at fortsætte et øget fokus på hygiejne i kommunale institutioner. Pengene skal sørge for, at nye tiltag fortsætter, selv hvis corona »damper af«, forklarer udvalgsformand.

50.000 kroner har Hørsholm Kommune sat af til at fortsætte et øget fokus på hygiejne i kommunens institutioner.

Ideen med det nye tiltag er, at Hørsholms kommunale institutioner skal fortsætte med et øget fokus på hygiejne, selvom corona-situationen ikke nødvendigvis fortsætter.

Det forklarer Svend Erik Christiansen (S), der er formand for Sundhedsudvalget i Hørsholm Kommune.

- Vi har sat 50.000 kroner af til at fortsætte den hygiejneindsats, som vi satte i gang på grund af corona, siger udvalgsformanden og fortsætter:

- Vi har en eksisterende hygiejneorganisation, og den skal boostes, så den kan komme længere ud i de kommunale institutioner. Hygiejnegruppen, som organisationen kaldes, arbejder som udgangspunkt i ældreplejen og på lignende områder, men den skal fremover kunne komme endnu længere ud i kommunen, således at man også her får øget fokus på hygiejne og bevarer det øgede fokus, som er kommet i forbindelse med corona-situationen, siger Svend Erik Christiansen (S).

Det betyder, at man fremover kan forvente, at eksempelvis biblioteket og sportklubber vil fastholde et øget fokus på hygiejne, mens byens skoler og daginstitutioner skal gøre det samme.

- Vi ved ikke, hvordan corona-situationen udvikler sig, og derfor er vi nødt til at satse på, at corona damper lidt af, men vi vil gerne beholde fokus på hygiejne, selv når det sker, forklarer udvalgsformanden yderligere.

Indsats involverer vacciner Det nye tiltag kommer også til at involvere et øget fokus på vacciner, da man fra politisk side gerne vil have, at endnu flere borgere lader sig vaccinere.

- Vi vil også bruge penge på at annoncere for vacciner fra næste år. Der er allerede mange mennesker, der bliver vaccineret i Hørsholm, men vi vil gerne have, at det bliver endnu flere. Derfor vil jeg også gerne opfordre borgerne til at blive vaccineret allerede i år. Det foregår i disse dage, og man skal bare henvende sig på apoteket eller hos sin læge, fortæller Svend Erik Christiansen (S).

Når kommunen ønsker at fastholde et højere hygiejne niveauv og samtidig vaccinerer flere, handler det om, at at mangelfuld hygiejne bidrager til, at smitsomme sygdomme og resistente bakterier kan udbredes.

Infektionssygdomme er ikke kun en stor belastning forden enkelte, men koster ligeledes på samfundsniveau i form af sygefravær, tabt arbejdsevne og udgifter til behandling og pleje. Infektionssygdomme og resistente bakterier kan særligt have alvorlige konsekvenser for borgere, der er i forvejen lider af sygdom eller svækkelse og der er derfor et stort potentiale for forebyggelse ved generelt at undgå smittespredning blandt borgerne.

Det fremgår af et notat, som administrationen i Hørsholm Kommune har udarbejdet i forbindelse med det nye tiltag. Indsatsen i forhold til hygiejne er desuden skrevet ind i budgetaftalen for årene 2021 til 2024, hvor der i alt er afsat 100.000 kroner til en indsats mod hygiejne og en indsats, der retter sig mod borgernes alkoholforbrug.