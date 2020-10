Jan Klit (K), formand for Miljø- og planlægningsudvalget, fastholder, at lokalplanforslag 176 ikke åbner for massiv byfortætning, kæmpe villaer og tofamiliehuse, som kritikerne hos Rungsted Aktivisterne ellers påpeger. Foto: Morten Timm

Udvalgsformand: Borgere har fået lokalplanforslag galt i halsen

Jan Klit (K), formand for Miljø- og planlægningsudvalget, slår fast, at lokalplanforslag 176 for Rungsted nord er det modsatte af fortætning, som Rungsted Aktivisterne hævder

Hørsholm - 19. oktober 2020 kl. 12:01 Af Morten Timm Kontakt redaktionen

I forhold til intentionerne i lokalplanforslag 176 har de fået den galt i halsen. Det er netop for at undgå fortætning og problemer med kæmpe huse, at vi nu reviderer byplanen en del af Rungsted med lokalplanforslag 176.

Sådan lyder det fra formand for Miljø- og planlægningsudvalget, Jan Klit (K), efter en gruppe borgere, der kalder sig Rungsted Aktivisterne, i sidste uge i protest mod lokalplanforslaget startede en underskriftindsamling.

Han er helt uenig i den måde, borgergruppen fremlægger sagen.

"Jeg har meget svært ved genkende et billede af, at lokalplanforslaget vil give massiv byfortætning i Rungsted og øge risikoen for, at der kan opføres flere kæmpe villaer og dobbelthuse. I fremtiden vil man kunne lave meget mindre," siger Jan Klit i en kommentar til Rungsted Aktivisternes fremstilling.

Værdier vil bestå "Udover få et ensartet administrationsgrundlag er det ideen med hele lokalplan 176 netop at sikre de kvaliteter, som området i Rungsted har i dag. De herlighedsværdier, der er der i dag, vil også være der i morgen og når vi er færdige med lokalplanforslaget. Ellers vil det jo være helt tåbeligt," fastslår Jan Klit og fortsætter:

"Jeg vil godt sige det klart og berolige kritikerne; Rungsteds herlighedsværdier, det åbne, det grønne vil stadig være udtrykket også i de næste 100 år..."

Udvalgsformand er naturligvis fuld af forståelse for, at folk ikke ønsker kæmpe villaer over det hele.

"Vi er selvfølgelig ikke interesseret i, at der kommer så mange store kasser af hus, der vil generer naboerne. Derfor er det jo helt åndssvagt at bruge så mange ressourcer på at lave noget, der skulle forringe området," understreger Jan klit.

FAKTA Rungsted Nord har været omfattet af den næsten 60 år gammel byplan 6.

I alt der i Hørsholm Kommune planlagt fem nye lokalplaner for området, som ifølge oplægget er at sikre områdets kvalitet, karakter og identitet samt fremtidssikre lokalplanerne ift. tendenser på boligmarkedet og som attraktive boligområder. Dette sker via et ensartet og gennemsigtigt administrationsgrundlag så området fremstår åbent og med en grøn karakter.

Lokalplan 176 skal træde i stedet for det eksisterende plangrundlag (i byplan 6) og omfatter området nord for Rungstedvej langs kysten til Strandbjerg og op til Hulsøvang.

Den første af de fem planer for det nordligste område af Rungsted (L173) var i høring over sommeren, og nu ligger den anden lokalplan - aktuelle 176 - i høring frem til 6. november.



Kilde: Hørsholm Kommune Lavere bebyggelsesprocent "Netop ved at ændre i bebyggelsesprocenten - der i dag er 40 procent - og vi måske lande den helt nede på 25 procent, så betyder det, at i fremtiden jo ikke vil kunne bygge så meget og så stort på en grund," siger Jan Klit.

Netop bebyggelsesprocenten er et område, hvor han også har mødt modstand hos borgere - men ikke de sammen, som protesterer mod byfortætning.

"Jeg har fået mange henvendelser nu fra grundejere, der brokker sig over, at det vil indskrænke og forringe værdien af deres ejendom og grunden. For når man kan bygge mindre på en given grund, så bliver den nok også mindre attraktiv. Derfor er der flere hensyn at tage," oplyser Jan Klit.

Ifølge ham lægger mange kommuner sig på landets bygningsreglement, der siger bebyggelsesprocent på 30, mens man i det aktuelle lokalplanforslag 176 i Rungsted kan ende med 25 procent.

"Nu må se. Måske lander vi på 27 procent. Når vi strammer mere op end andre, så skal vi også passe på, at en udvikling ikke går forbi Hørsholm.

Sværere med dobbelthuse Han vil samtidig minde om, at det i byplan 6 - og gennem i 60 år - har været muligt at opføre tofamiliehuse på en stor del af grundene, altså blot de var over 1.000 m². Nu er forslaget fra kommunens administration, at mindstegrundstørrelse for tofamiliehuse og dobbelthuse bliver 1.550 m².

"Det vil sige, at forslaget meget kraftigt reducerer denne mulighed," fastslår Jan Klit overfor Ugebladet.

"Men kan arealoverførsler så ikke også bruges til at nogle kan bygge større huse og måske dobbelthuse? Jo, det er muligt, men så skal de to grunde, der overføres imellem, være noget større end gennemsnittet," tilføjer han og vurderer, at det vil være næsten umuligt at danne nye grunde via arealoverførsel.

"Da man normalt har tre naboer - en på hver side og en bag, så skal de fire grundes arealer tilsammen være over 5.000 m² eller 1.250 m² i gennemsnit. Og så mange store grunde samme sted, og hvor alle fire grundejere er enige, tror jeg bliver svært at finde. Så nye grunde vil ikke skabe fortætning," mener formanden for Miljø- og planlægningsudvalget.

Ikke vedtaget endnu Som en del af den demokratiske proces, et lokalplanforslag helt naturligt er underlagt, ser han frem til torsdagens borgermøde, der afvikles virtuelt og hvor der allerede er mange tilmeldte.

"Som politikere må vi se på de store linjer og ikke behandle hver sag for sig eller have en lokalplan for hver vej eller gruppe af veje i et område. Det synes jeg, man skal forstå, og der skal også være plads til udvikling. Lad os se, hvad der kommer ind af synspunkter og forslag. Alt er velkommen, og jeg afviser ikke noget på forhånd, og der er heller ikke vedtaget noget," slutter Jan Klit.

