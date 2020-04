Som resultat af den aktuelle sundhedskrise kan nogle forældre have ændrede behov for pasning i sommerferien. Børne- og Skoleudvalget beslutter, om der skal ske ændringer i mulighederne for sommerferie-pasning efter den 10. maj. Foto: Sophus Zarrs Soelberg

Send til din ven. X Artiklen: Udvalg vil se på muligheder for ekstra børnepasning i sommerferien Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Udvalg vil se på muligheder for ekstra børnepasning i sommerferien

Hørsholm - 24. april 2020 kl. 11:01 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er en helt ekstraordinær situation, hele landet befinder sig i. Dagtilbud og skoler er genåbnet for de yngste børn på helt særlige vilkår, hvor vejledningerne fra Sundhedsstyrelsen danner rammen for, hvordan børn og voksne er inddelt i grupper, hvordan håndhygiejne, rengøring og meget mere håndteres.

Som et resultat af den aktuelle sundhedskrise og ændrede situation kan nogle forældre have nye behov for pasning i sommerferien.

Det skriver Hørsholm Kommune i en pressemeddelelse.

- I Børne- og Skoleudvalget har vi et stort ønske om at komme forældre med behov for pasning i sommerferien i møde. Vi anerkender, at der kan være behov for at håndtere den normale sommerferielukning anderledes, end vi plejer, udtaler Niels Lundshøj (S) formand for Børne- og Skoleudvalget.

Hele landet afventer den videre plan fra regeringens side i forhold til, om der åbnes yderligere op, om det forbliver som nu eller om der på grund af smittespredning, vil blive lukket mere ned. Samtidig afventes nye og opdaterede vejledninger fra Sundhedsstyrelsen i forhold til håndtering af hverdagen i dagtilbud og skoler.

- Derfor har Børne- og Skoleudvalget valgt at udsætte beslutningen om eventuelt at ændre på den normale sommerferielukning i daginstitutioner og SFO'er. Vi er nødt til at afvente, at rammerne for overhovedet at holde åbent i dagtilbud og skoler er mere klare, tilføjer Niels Lundshøj (S).

Når regeringen og Sundhedsstyrelsen har meldt ud, hvad der videre skal ske i hele landet, vil Børne- og Skoleudvalget træffe beslutning om håndtering af sommerferie i 2020 i Hørsholm Kommune.