Flere kommuner melder ud, at de vil fritage forældrene for at betale for daginstitutionen, hvis de holder deres barn/børn hjemme. Den beslutning er endnu ikke taget i Hørsholm. Foto: Morten Timm

Udvalg vil drøfte fritagelse af forældrebetaling

Det skal først undersøges nærmere, hvis forældre skal slippe for betalingen af børnepasning, lyder det fra udvalgsformand Svend Erik Christiansen

Hørsholm - 22. januar 2021 kl. 14:42 Af Morten Timm Kontakt redaktionen

Flere kommuner med Gladsaxe i front har meldt ud, at de vil fritage forældre at betale for deres daginstitutionsplads (-pladser), hvis de her under de skærpede coronarestriktioner holder deres barn eller børn hjemme.

Endnu er det ikke noget, man har vurderet eller taget stilling til i Hørsholm Kommune. På Ugebladets henvendelse til den socialdemokratiske formand for Børne- og skoleudvalget, Svend Erik Christiansen, oplyser han tilgengæld, at det bliver et punkt på dagsordenen på næste udvalgsmøde torsdag 11. februar.

"Her vil jeg få sat sagen på, så vi kan drøfte det," siger Svend Erik Christiansen, der ikke dog vil oplyse, hvor han selv står i spørgsmålet.

"Vi er først nødt til at undersøge det nærmere, inden vi beslutter os. Det vil i givet fald koste direkte på den kommunale økonomi," siger han til Ugebladet.

Skatteborgere skal betale Udvalgsformanden forstår godt det logiske synspunkt, at forældre, der efterlever opfordringen om at holde deres børn hjemme fra institution, alligevel må betale for en plads, de ikke bruger.

"Det vil i så fald være kommunens skatteborgere, der kommer til at betale, for personalet er der stadig og skal have løn," oplyser Svend Erik Christiansen.

Hørsholm Kommune indførte mandag 11. januar begrænset åbningstid i daginstitutionerne fra kl. 8-15. Med mulighed for nødpasning i ydertimerne om morgenen og eftermiddagen. Samtidig fulgte en kraftig opfordring til at holde sine børn hjemme, hvis det var muligt.

"Vi har foreløbig kunne notere, at 60-70 procent af børnene møder op til daglig pasning i tidsrummet kl. 8-15. I mandags den 18. januar var det helt konkret 67 procent," oplyser udvalgsformanden og tilføjer, at væsentlig færre forældre benytter sig af nødpasningen.