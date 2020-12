- Vi skal lytte til Seniorrådet. Deres råd - kombineret med egne fornemmelser - resulterer nu i dette glimrende initiativ på tværs af partierne, fortæller Thorkild Gruelund, der er formand for Social- og Seniorudvalget i Hørsholm Kommune, efter udvalget foreslår, at der skal sættes en ekstra million af til de ældre. Foto: Allan Nørregaard Foto: ALLAN NORREGAARD

Udvalg vil afsætte corona-million til de ældre

Hørsholm - 18. december 2020 kl. 05:41 Af Sophus Zarrs Soelberg Kontakt redaktionen

Social- og Seniorudvalget i Hørsholm Kommune foreslår nu, at kommunalbestyrelsen bevilger en million kroner ekstra til plejehjemmene og hjemmeplejen til afhjælpning af problemer forsaget af Covid-19. Pengene skal bevilges i perioden fra 22. december og frem til udgangen af marts måned næste år.

Forslaget kommer, efter udvalget har modtaget en henvendelse fra Marianne Preis Balser, der er Seniorrådets repræsentant i Bruger- & Pårørenderådene på plejehjemmene. Hun opfordrer til at bevilge ekstraordinære midler til plejehjemmene på grund af særlige opgaver på grund af corona.

Eksempelvis skal beboere følges hen i besøgsrummene, når de skal have besøg, ligesom de pårørende skal følges hen til besøgsrummet og retur efterfølgende. Når besøget er afsluttet, skal besøgslokalet rengøres og sprittes af, og de ekstra opgaver betyder, at der forsvinder tid, som ellers var gået til plejen af de ældre.

Derfor opfordrer Social- og Seniorudvalgets medlemmer på mandag kollegaerne i kommunalbestyrelsen til at finde ekstra penge.

»Vi lytter«

- Vi skal lytte til Seniorrådet. Deres råd - kombineret med egne fornemmelser - resulterer nu i dette glimrende initiativ på tværs af partierne. Det er et godt samarbejde, fortæller Thorkild Gruelund (Q), der er formand for Social og Seniorudvalget i Hørsholm Kommune.

I den oprindelige henvendelse fra Marianne Preis Balser og Seniorrådet, foreslås det, at der afsættes 600.000 kroner til de ekstra opgaver, og efter diskussion frem og tilbage i Social- og Seniorudvalget foreslog Svend Erik Christiansen (S), at man satte beløbet op til en million.

- Socialdemokratiet har fået opbakning til, at der foreslås afsat en million kroner til ekstratilskud til plejehjem med mere i disse coronatider. Jeg er glad for, at de andre var enige, lyder det fra Svend Erik Christiansen i den forbindelse.

Venstres Fritz Reuther kunne sagtens se ideen i at anmode om pengene.

- Venstre har tilsluttet sig forslaget om en ekstra bevilling på 1 million kroner til støtte for at gøre tilværelsen for de ældre både på plejehjem og hjemmeboende mere tålelig i disse Corona tider, siger han.

Også Glen Madsen (DF) fortæller, at han er tilfreds med forslaget.

- Dansk Folkeparti har længe kæmpet for flere kollegaer til medarbejderne i ældreplejen. Omend det er på en alvorlig baggrund, så lykkes det endelig, og det er en rigtig god nyhed til både de ældre og ansatte, siger han.

Fra Social- og Seniorudvalgets konservative medlem Maj Allin Thorup lyder det, at corona er gået særligt ud over de ældre,, hvorfor det er en god ide at afsætte pengene

- Denne Corona-tid er gået særlig hårdt ud over vores svage ældre på plejehjem, som har meget begrænsede muligheder for at se deres pårørende. Både beboere og medarbejdere er under stort pres lige nu, siger hun.

Forslaget skal nu behandles på mandagens kommunalbestyrelsesmøde. Hvis pengene bliver afsat, skal de anvendes inden 1. april 2021.

