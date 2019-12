Hvorfor smide et værktøj væk, spørger næstformand i Miljø- og Planlægningsudvalget Charlotte Kirchheiner. Foto: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Udvalg anbefaler: Arealoverførsler bør fortsætte Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Udvalg anbefaler: Arealoverførsler bør fortsætte

Hørsholm - 16. december 2019 kl. 13:48 Af Sophus Zarrs Soelberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Miljø- og Planlægningsudvalget anbefaler, at kommunalbestyrelsen beslutter, at det fortsat skal være muligt at opnå en dispensation til en arealoverførsel, hvis det betyder, at størrelse på grunden giver en byggemulighed, som passer ind i området og kommer tættere på den grundtanke, der var med lokalplanen.

Det blev besluttet på udvalgets seneste møde den 12. december.

- Hvorfor skal vi smide et værktøj væk?, spørger Charlotte Kirchheiner (K), der er næstformand i Miljø- og Planlægningsudvalget, og fortsætter:

- Langt de fleste arealoverførsler giver rigtig god mening, eksempelvis når et vejareal, som er blevet tilovers, kan give en borger glæde som havejord, siger hun.

En arealoverførsel er overførsel af et stykke areal fra en eksisterende grund til en anden eksisterende grund. Forskellen fra en udstykning er, at der ikke opstår nye grunde.

Typiske overførsler Typisk bruges arealoverførsler, når der eksempelvis skal overføres et stykke vej eller sti til en privat have, hvis det er blevet overflødigt - eller den modsatte vej.

Det kan også være en borger, som sælger et stykke af haven til sin nabo, som det var tilfældet i den i pressen omtalte sag om, at Jan H. Klit, den konservative formand for Miljø- og planlægningsudvalget, havnede i konflikt med flere naboer til hans villa på Svendsvej i Rungsted, fordi naboerne gennem længere tid protesterede mod overførelsen af et jordareal fra Jan H. Klits grund til naboen, der ønskede at etablere en grund med et areal på 797 kvadratmeter til opførelse af et nyt hus, hvilket stred imod den angivne bebyggelsesprocent for området, hvilket formanden af kommunen fik dispensation for.

Det er blandt andet denne sag, som fået stor fokus i den seneste tid.

De seneste fem år, har der været tre sådanne sager i Hørsholm, altså sager, hvor en ejer får tilført areal gennem en arealoverførsel og derved opnår en rimelig byggemulighed.

Der har derudover været seks andre sager om arealoverførsler de seneste fem år, de har alle været i stil med førnævnte eksempel med stien, der bliver nedlagt og, hvor naboen får tilført noget havejord.

- Vi skal passe på byen og dens udvikling, og det gør vi blandt andet helt overordnet med lokal- og byplanerne, siger Charlotte Kirchheiner, inden hun fortsætter:

- Ved at bevare arealoverførsler som værktøj, bevarer vi samtidig borgernes mulighed for at bruge deres ejendomsret, og det opfatter jeg som en væsentlig ret, der ikke skal fratages Hørsholms borgere.

Venstre er imod Det er ikke et enigt Miljø- og Planlægningsudvalg, der anbefaler, at det fortsat skal være muligt at opnå en dispensation til en arealoverførsel, som det hidtil har været muligt.

Venstre mener nemlig, at de nylige sager om brugen af arealoverførsler har vist, at kommunens lokalplaner om mindstegrundsstørrelse ikke kan håndhæves.

Venstres Anne Ehrenreich foreslog derfor, at udvalget kiggede på behovet for at indskrive mindstegrundstørrelse i de nuværende og kommende lokalplaner, så mindstegrundstørrelse fremover kan håndhæves både i forhold til udstykning og arealoverførsel.

Anderledes sagt, ønskede Venstre reglerne for arelaoverførsler skærpet.

- Fra Venstres side ønsker vi, at både borgere og bygherre skal have tillid til, at mindstegrundstørrelsen gælder og bliver overholdt. Kort sagt: Når kommunen i en lokalplan skriver, at mindstegrundstørrelsen er på 1000 kvadratmeter, så er det 1000 kvadratmeter og skal respekteres, uanset om grunden dannes ved arealoverførsel eller udstykning. Venstre ønsker at bevare det grønne præg i vores villakvarterer og undgå en opsplitning af grunde, som medfører en utilsigtet og snigende fortætning, skriver Anne Ehrenreich i en mail til Frederiksborg Amts Avis.