Farveindelingerne på kortet viser, hvor de forskellige huse bliver opført. De Blå firkanter er rækkehuse med to etager, og de lyseblå firkanter viser rækkehuse med tre etager. De grå firkanter viser etagebygninger med fire etager. Mens den ene lysegule firkant viser et såkaldt tårnhus, der udgøres af fem etager, viser de mørkere gule tårnhuse med seks etager. Illustration: Hørsholm Kommune

Udvalg: Lokalplan til PH Park skal ændres

Hørsholm - 28. september 2019 kl. 05:15 Af Sophus Zarrs Soelberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ved fredagens møde i Miljø- og Planlægningsudvalget har udvalgets medlemmer stemt om at ændre lokalplanforslaget til det kommende byggeri PH Park. Ændringen kommer ifølge udvalgsformanden på grund af naboernes indsigelser.

Naboer til det kommende byggeri PH Park protesterede har ved flere lejligheder protesteret mod det kommende byggeri.

Fra naboerne lød det blandt andet, at Hørsholm Kommune misinformerede på det groveste.

I begyndelsen af august oplyste Hørsholm Kommune, at man havde angivet fejlagtige oplysninger omkring byggehøjde i lokalplanen til det kommende byggeri PH Park, og derfor så kommunen sig nødsaget til at forlænge byggeriets høringsperiode.

Det blev i den forbindelse understreget, at der var tale om en lille fejl, som ikke havde indvirkning på det samlede byggeri.

Den forklaring accepterede naboerne til det kommende byggeri dog ikke. De mente, at der var tale om en væsentlig ændring af, hvad politikerne tidligere har lovet dem i forhold til det nye byggeri, da lokalplanforslaget lagde op til et alt for højt og dominerende byggeri.

De protester har kommunen nu lyttet til, oplyser Jan H. Klit (K), der formand for Miljø- og Planlægningsudvalget.

- Jeg er super glad for de ændringer, som vi har fået ind i lokalplanforslaget. Jeg synes, at borgernes kommentarer har skabt nogle gode forbedringer i forslaget til Lokalplan 170 for PH Park. Særligt vil jeg fremhæve de steder i parcel 1, 3 og 4, hvor vi har reduceret rækkehuse fra 3 til 2 etager. Der har også været synspunkter om, at punkthuset i parcel 4 (hjørnet mod Usserød Kongevej og Højmosen) kan komme til at virke for anmassende. Det har vi lyttet til, hvorfor vi reducerer punkthuset med én etage, lyder det blandt andet fra formanden.

- En anden forbedring, som ligger mig nær er, at vi i lokalplanen får indsat en bestemmelse der sikrer, at beplantningsbæltet ud mod Højmosen bevares. Justeringerne er en direkte konsekvens af den gode dialog, der har været med borgerne og justeringerne er tro mod udviklingsplanens principper om, at bebyggelsen i PH Park skal være varieret, både i forhold til højder og materialetyper. Jeg er overbevist om, at PH Park bliver et rigtig godt sted at bo og leve i Hørsholm, og at området vil skabe værdi for naboerne og Hørsholm som helhed, skriver udvalgsformand Jan H. Klit i en mail til Frederiksborg Amts Avis.

Mens Miljø- og Planlægningsudvalgets konservative medlemmer stemte forslaget om den ændrede lokaplan 170 igennem, valgte udvalgets medlemmer fra Venstre at stemme imod.

Det forklarer Anne Ehrenreich (V) til Frederiksborg Amts Avis.

- Venstre stemmer imod forslaget, idet vi anerkender, at der er sket visse forbedringer af forslaget. Vi finder imidlertid fortsat, at byggeriet bør begrænses yderligere. Det gælder især tårnhuset på hjørnet af Usserød Kongevej, som jeg enten foreslår rykket ind på grunden eller reduceret yderligere. Vi foreslår ligeledes øvrige tårnhuse reduceret i højden, siger udvalgsmedlemmet, inden hun fortsætter:

- Venstre har under forhandlingerne om PH Park til stadighed sikret sig muligheden for at ændre og begrænse byggeriet. Det må være Hørsholms politikere, der udvikler byen og ikke krav fra byggefirmaer, lyder det fra Anne Ehrenreich.

Lokalplanen 170 blev vedtaget i Miljø- og Planlægningsudvalget den 27. september og sendes nu videre til endelig vedtagelse i Økonomiudvalget, hvor den skal behandles den 10. oktober og derefter i Kommunalbestyrelsen, hvor lokalplanen skal behandles den 28. oktober.