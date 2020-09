Tina Holkmann Gerling, leder af Hørsholm Frivilligcenter og Selvhjælp, tilbyder nu en ny hjælp til pårørende til borgere med demens.

Send til din ven. X Artiklen: Udstrakt hånd til demenspårørende Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Udstrakt hånd til demenspårørende

Hørsholm Frivilligcenter og Selvhjælp inviterer til virtuel 'SamtaleSalon'

Hørsholm - 22. september 2020 kl. 15:15 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hverdagen som pårørende til en borger med demens er ikke nem - og alle forholdsreglerne omkring corona har bestemt ikke gjort det nemmere. Men nu kommer Hørsholm Frivilligcenter og Selvhjælp med et tilbud om assistance.

Som pårørende kan man nemlig få mulighed for at deltage i en virtuel 'SamtaleSalon' i en mindre kreds på seks personer.

At snakken skal foregå virtuelt betyder, at den foregår hjemmefra over computeren eller tabletten. Helt uden smittefare.

Teknisk hjælp Ingen skal dog lade sig skræmme af denne måske lidt fremmedgørende betegnelse og straks tænke: 'Så er det ikke noget for mig' - for leder af Hørsholm Frivilligcenter og Selvhjælp, Tina Holkmann Gerling, har en løsning.

"Vi er klar til at udlåne iPads og give den tekniske hjælp, der er brug for. Teknikken må ikke afholde nogen fra at deltage. Vi ved godt, at tekniske problemer kan virke helt uoverkommelige, når man har meget andet at slås med, men ved fælles hjælp skal vi nok få dem klaret," siger hun.

Vært og seks møder 'SamtaleSalonen' foregår mellem seks deltagere og en vært, der skal sørge for, at alle kommer til orde. Der er et forløb på seks møder i den samme kreds hver anden torsdag fra kl. 10-11.30 med start den 1. oktober.

Tina Holkmann Gerling oplyser, at hvert møde vil have et tema i forhold til det at være pårørende til en dement, og deltagerne får mulighed for at fortælle om og debattere det, der optager dem inden for dagens tema. Og meget gerne lære af hinandens erfaringer og få inspiration til ting, der kan lette i hverdagen.