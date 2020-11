Lige nu bliver den sidste hånd lagt på udstillingen i Hørsholm Egns Museum, så man er klar til at modtage publikum allerede fra lørdag. Der ligger mange tanker bag udstillingens udtryk, og helt frem til åbningen har formidlingsinspektør Ingeborg Phillipsen (tv), afdelingslede Ida Rosenstand Klahn og museumsdirektør Ole Lass Jensen alle haft travlt med at gøre klar. Foto: Sophus Zarrs Soelberg

Udstilling om trykkefrihed er underlagt selvvalgt censur

Hørsholm var centrum for vigtige Danmarkshistoriske begivenheder i 1700-tallet, og det var på det nu forsvundne Hirschholm Slot, at kongens livlæge, J. F. Struensee lod sig udnævne til greve for at tilrane sig magten og reformere samfundet efter oplysningstidens idealer. Herfra offentliggjorde han forordningen om trykkefrihed, der ophævede al censur i kongeriget, og her var han dronningens elsker.

I en ny udstilling fortæller Museum Nordsjælland historien om det pragtfulde Hirschholm Slot, der dannede ramme om den berømte kærlighedsaffære mellem dronning Caroline Mathilde og Struensee. Det endte på tragisk vis med den unge dronnings forvisning og Struensees brutale henrettelse. På udstillingen kan man blandt andet se et eksemplar af den voldsomme dom over Struensee, som blev trykt i samtiden.

Til at illustrere, hvordan kongefamilien boede på Hirschholm Slot, har man valgt at udstille flere møbler, som oprindeligt stammer fra den kongelige residens. Blandt andet kan man opleve denne Ortmann-kommode, som var på højeste mode i 1770. Foto: Sophus Zarrs Soelberg

Den nye udstilling om trykkefriheden er på sin vis delt op i tre temaer. Et særligt tema i udstillingen er Struensees ophævelse af censur og indførelse af trykkefriheden. Her kommer museets samling af trykkefrihedsskrifter og folkelige satiretryk i spil. De tre vilde år, som trykkefrihedstiden bliver kaldt, varede fra 1770 til 1773.

Det har Museum Nordsjælland valgt at illustrere ved at underlægge udstillingen censur i en moderne kontekst.

- I den sidste del af udstillingen har vi valgt at se på, hvordan det står til med trykkefriheden i dag. Vi har bedt en gymnasieklasse om at behandle emnet, og de har udtrykt deres holdninger til trykkefriheden og ytringsfriheden via collager. Dem har vi så set på, og vi har haft en diskussion af, hvad man egentlig kan tillade sig at vise på et museum. Derfor har vi valgt at censurere nogle af collagerne, og det er i sig selv en pointe i forhold til ytringsfriheden og trykkefriheden, fortæller museumsdirektør Ole Lass Jensen.