Udskældt supermarked leverer fortsat til kommunens ældre

Hørsholms indkøbsordning

Borgeren bestiller dagligvarer telefonisk eller via hjemmeside ud fra et varekatalog og ugentlig tilbudsavis



Varerne leveres til borgerens hjem



Køle- og frostvarer sættes på plads, hvis der er behov for det



Der afregnes direkte mellem borger og leverandør.



Frigør faglighed



Ordningen betyder blandt andet, at det ikke længere er hjemmeplejen, der skal købe ind for borgerne.