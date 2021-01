Se billedserie Det 130 m² store hus med fuld kælder på 108 m² på Ringvej 30 i Hørsholm har Vild med Dans-stjerne Michael Olsen og kæresten Joan Divine nu sat til salg efter seks år på adressen. Foto: Home Hørsholm-Rungsted

Udsigt til milliongevinst: Vild med Dans-stjerne sætter villa til salg

Efter seks år ønsker den professionelle danser Michael Olesen og hans kæreste Joan Divine at sælge deres bolig i Hørsholm

Hørsholm - 08. januar 2021 kl. 11:38 Af Morten Timm Kontakt redaktionen

Den altid smilende og stilsikre Michael Olesen har gennem 13 år været en fast del af det professionelle danseteam i TV2s succesprogram Vild med Dans.

De sidste seks år har han slappet af mellem dansetræningen med sin kæreste Joan Divine, kosmetolog og tidligere model, i villaen på Ringvej 30 i Hørsholm.

Nu skal parret ud at finde et nyt hjem, for de har sat det 130 kvadratmeter store hus med en 108 m² kælder til salg. Udbudsprisen er 4.995.000 kroner, oplyser boligmediet Boliga.dk

Det er 1,85 million kroner mere end de 3,15 mio kr. de i 2014 betalte for huset, der tæller fem værelser og med indrettet skønhedsklinik og fotostudie i kældren.

Siden 2007 har den professionelle danser Michael Olsen med skiftende partnere vist alt fra wienervals til rumba i det populære TV2-program Vild med Dans. Senest blev Hilda Heick svinget rundt på gulvet i bedste sendetid. Foto: Henrik Ohsten/TV 2

Under gennemsnittet I øjeblikket ligger Hørsholm Kommune på en femteplads over de højeste kvadratmeterpriser på udbudte huse i landet.

I gennemsnit skal der således lige nu omkring 42.800 kroner til for at erhverve en kvadratmeter hus. Det viser de seneste udbudkvadratmeterpriser fra Boliga.dk.

Det betyder også, at hvis du vil have en familievilla på fx 150 kvadratmeter i Hørsholm, så skal der på den anden side af 6,4 millioner kroner til for at kunne købe en i det dyre område.

Udbudsprisen på lidt under fem millioner kroner for Vild med Dans-veteranens hjem kan derimod omregnes til en kvadratmeterpris på lige over 38.400 kroner, hvilket svarer til, at Olesen og Divines hus er udbudt til salg 10 procent under gennemsnittet i kommunen.

Vandt VMD-trofæet Fredag efter fredag i den bedste sendetid på TV2 har den professionelle danser både begejstret danskerne med sin optræden og sine dansepartnere.

Seneste med den folkekære sangerinde Hilda Heick. Alle husker nok stadig sæson 14 i Vild med Dans, hvor han gik hele vejen med Sofie Lassen-Kahlke og vandt trofæet.

I 2017 vandt Michael Olesen med dansepartner Sofie Lassen-Kahlke Vild med Dans-finalen efter en forrygende sæson. Foto: Henrik Ohsten / TV 2

