Udnævnelse: Hørsholm satser på mere veteranstøtte

Lotte Cooper skal som nyudnævnt veterankoordinator i Hørsholm styrke indsatsen for veteraner og deres pårørende

Hørsholm - 20. oktober 2020 kl. 17:25 Af Morten Timm Kontakt redaktionen

Hun er idékvinden bag Hørsholm Veterancafé og har stået for kommunens arrangement af den årlige Flagdag.

Nu kan Lotte Cooper også kalde sig Hørsholms officielle veterankoordinator. Udnævnelsen kommer som et led i en særlig lokal veteranindsats for de ca. 130 Hørsholmborgere, der er tidligere udsendte for Danmark - og som æres som veteraner.

Nemmere kontakt Borgmester Morten Slotved glæder sig, at Hørsholm får egen veterankoordinator

"Med udnævnelsen af Lotte Cooper sender vi et signal til veteranerne om, at det skal være nemmere at komme i kontakt med os og blive mødt, hørt og guidet videre til de rette instanser, internt i kommunen eller udenfor kommunen, med de tilbud og muligheder, der er til veteraner og pårørende," udtaler Morten Slotved i en pressemeddelelse.

Lotte Cooper bliver samtidig tovholder på at udforme en veteranindsats for Hørsholm Kommune, hvor visionen er at udbrede kendskabsgraden og vidensdele på tværs i hele kommunen.

Skabe større kendskab "Jeg ser frem til, at det bliver nemmere og forhåbentlig mere synligt for vores veteraner og deres pårørende at finde frem til mig som veterankoordinator, så jeg kan guide videre i den rette retning," siger Lotte Cooper og fortsætter:

"Mit mål er også at udbrede større kendskab og viden til de forskellige indsatser og fokusområder, som der er for veteraner og deres pårørende, både internt som eksternt."

Ydermere vil hun indgå i tæt samarbejde med blandt andet Veterancentret og andre steder som Velkommen Hjem, Cabi´s Veteraner i Job "Fra Brændpunkt til Beskæftigelse".

Lotte Cooper har nemlig også erfaring i samarbejdet med veteraner, der skal skifte til civilt job.

