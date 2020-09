Hørsholm Kommune nu skal tilbage i 712 byggesager fra 2015 til januar 2020 for at finde ud af, hvor meget tid for meget, der ifølge afgørelsen i Byggeklageenheden er faktureret for meget. Foto: pattilabelle - stock.adobe.com

Udhus udløser millionregning i landets dyreste kommune

Hørsholm Kommune har de seneste fem år opkrævet mindst tre millioner kroner for meget i byggesagsgebyr, der i forvejen er landets højeste

Hørsholm - 16. september 2020 kl. 12:15 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En regning på 6494 kroner på gebyrer i forbindelse med en byggesag udløser nu en millionregning til Hørsholm Kommune.

Klageren, en borger i Hørsholm, mente nemlig, at regningen var lige lovlig stor, og har nu fået medhold i Byggeklageenheden i, at kommunen har taget så rigeligt fat, når der udskrives byggesagsgebyrer.

Det viser sig nemlig, at kommunen siden 2015 har faktureret for meget, når de har behandlet byggesager. Det er sket på den måde, at kommunens medarbejdere har faktureret den brugte tid på en byggesag pr. på begyndt halve time.

Minut for minut Men den går ikke, siger Byggeklageenheden: I skal fakturere minut for minut, så brugeren kun skal betale for den tid, der helt konkret er blevet brugt på en sag.

Og det betyder, at Hørsholm Kommune nu skal tilbage i 712 byggesager fra 2015 til januar 2020 for at finde ud af, hvor meget tid for meget, der ifølge afgørelsen i Byggeklageenheden er faktureret for meget.

Kan få konsekvenser for andre kommuner Ifølge direktør for By og Erhverv, Ole Stilling, skal kommunens medarbejdere nu gennemgå 10.250 enkelte registreringer for at finde frem til, hvor der er opkrævet for meget.

Og det er vurderingen, at det vil udløse en regning på omkring tre millioner kroner, der nu skal tilbagebetales til de berørte brugere.

Sagen fra Hørsholm er den første af slagsen og kan få konsekvenser for alle de kommuner, der som Hørsholm opkræver brugerbetaling på byggesager og ikke finansierer denne service over skatten.

Kommer bag på direktør Afgørelsen kommer bag på direktør Ole Stilling, fordi faktureringen efter påbegyndt halve time er en model, der følger anbefalinger fra Kommunalteknisk Chefforening fra 2014 og derfor anvendes i flere kommuner. De kommuner kan også se frem til nu at høre fra borgere, der har betalt for meget.

"Men når den metode nu er hældt ned ad brættet, må vi rette op på det hurtigst muligt," siger Ole Stilling og bebuder, at der nu skal findes en måde, så borgerne, der har betalt for meget "smodogt og let" kan få tilbagebetalt det, der er opkrævet for meget.

"Det ligger os på sinde, og tilbagebetalingen vil ske automatisk," lover han

FAKTA Hørsholm opkræver 963 kr. i timen i byggesagsgebyr. Det er landets højeste timesats.

Det er politisk bestemt, at gebyret skal være fuldt ud brugerbetalt.

Langt de fleste kommuner følger denne model.

Omkring hver femte kommune finansierer byggesagsbehandling over skatten, få andre har delvist gebyr i bestemte sager eller opererer med faste priser. Orientering af politisk udvalg I første omgang skal politikerne i Miljø- og planlægningsudvalget (MPU) orienteres om sagen, og samme udvalg får så forelagt den endelige regning, gebyrsagen udløser.

Den skønnes, som nævnt, til at løbe op i ca. tre millioner kroner.

Hørsholm Kommune oplyser i en pressemeddelelse, at der nu opkræves gebyr efter den nye faktureringsmetode, det vil sige minut for minut.