Ude at samle affald: Elever finder taske med ammunition

Nordsjællands Grundskole og Gymnasiums affaldsindsamling i sidste uge medførte flere uventede fund i lokalområdet

Hørsholm - 21. marts 2021 kl. 08:15 Kontakt redaktionen

Det blev en aktiv dag med indbyggede overraskelser, da Nordsjællands Grundskole & Gymnasium, NGG, 12. marts tog hul på en ny tradition i form af affaldsindsamling i nærområdet.

Eleverne fra de store klasser samlede i alt 910 kg skrald ind på ganske få timer. Her fandt 2.X blandt andet en taske med ammunition, hvorefter politiet straks blev tilkaldt og overtog fundet.

En popcornmaskine var også blandt de mere besynderlige fund på en dag, hvor den lokale natur blev befriet for en hel del affald.

En del af noget større Vejret bød i øvrigt på både hagl, regn og et par barmhjertige solstrejf, da de 200 elever udstyret med handsker og affaldssække begav sig ud i lokalområdet for at opsamle affald fra buske, krat, veje og stier som en del af Danmarks Naturfredningsforening årlige indsamling af affald i naturen.

Men for NGG havde arrangementet også flere perspektiver:

"Det er så vigtigt at få aktiveret eleverne fysisk i en tid, hvor de sidder meget stille alene bag en skærm. Derudover er indsamlingen en mulighed for eleverne til at føle sig som en del af noget større, hvori naturen binder os sammen i et fællesskab, som vi alle er en del af og skal tage ansvar for" udtaler gymnasielærer Jesper Tvilde i en pressemeddelelse fra NGG. artiklen fortsætter under foto...

En taske med ammunition var blandt de mere usædvanlige fund, da NGG-eleverre samlede affald ind. Pressefoto

Jesper Tvilde er en del af projektgruppen bag eventet som også inkluderer Elevernes Miljøråd i 10. Klasse, HF samt 1.-2. G.

Og fra konstitueret rektor for NGG Thomas Thrane lyder der stor ros til arrangementet og engagementet:

Stolt af eleverne "Jeg er så stolt af vores elever. De har modtaget initiativet med masse af entusiasme og engagement, og så har oplevelsen været overraskende og ikke mindst sjov for alle medvirkende. Det at være et aktivt menneske, der tager stilling og ansvar, er noget vi arbejder meget med på skolen. Derfor syntes vi også, at dagens aktive indsats satte god praktisk fokus på netop de værdier," siger Thomas Thrane i pressemeddelelsen.

NGG-eleverne var flittige og her hjælpesomme overfor hinanden.

