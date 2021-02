Fritidshuset på Vestre Stationsvej 12 sendes nu i udbud og til salg. Køber har mulighed for både at indrette ejendommen fra 1924 til boliger, kontor, serviceerhverv, liberale erhverv og aktiviteter indenfor sundhedssektoren. Arkivfoto

Udbudsrunde: Nu sættes Fritidshuset til salg

Udviklingen af området Rungsted Kyst Station sættes nu for alvor i gang

Den næsten 100 år gamle ejendom 'Fritidshuset' på Vestre Stationsvej 12 overfor Rungsted Kyst Station skal nu have et nyt liv og er af Hørsholm Kommune nu udbudt til salg.

I en pressemeddelelse opfordrer Hørsholm Kommune potentielle købere at melde deres interesse og afgive tilbud på den gamle ejendom fra 1924.

Fritidshuset udbydes til salg, så der sikres en levende plads ved Rungsted Kyst Station samtidig med, at der holdes fast i de historiske kvaliteter," skriver kommunen i pressemeddelelsen.

Fritidshuset og den tilhørende matrikel ønskes udviklet, så det understøtter visionen om at udvikle og bevare området ved Rungsted Kyst Station, som et levende og historisk velbevaret område med både det historiske stationsanlæg med tilhørende boliger og remise samt karakteristiske bevaringsværdige bygninger.

Fritidshuset hører under sidstnævnte kategori, hvorfor det er politisk besluttet at bevare bygningen og dens arkitektoniske kvaliteter.

"Tilsammen danner bygningerne en fin ramme om et stationstorv, der i henhold til Udviklingsplanen for området netop skal udvikles med henblik på et velbevaret, kulturhistorisk, levende og karakterfuldt byrum," meddeler Hørsholm Kommune.