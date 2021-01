Hvis smittetrykket fortsætter med at stige, kan det betyde mindre rengøring og kortere besøg i hjemmeplejen i Hørsholm. Arkivfoto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Udbredt smitte kan betyde mindre rengøring hos ældre

I Hørsholm Kommune har man stemt ja til en nødbekendtgørelse, der gør det muligt at reducere rengøringen i hjemmeplejen, hvis smittetrykket stiger.

Hørsholm - 06. januar 2021 kl. 05:03 Af Sophus Zarrs Soelberg

Hvis smittetrykket fortsætter med at stige, kan det betyde mindre rengøring og kortere besøg i hjemmeplejen i Hørsholm. Det står klart, efter Social- og Seniorudvalget har stemt ja til at implementere en ny nødbekendtgørelse på ældreområdet.

Bekendtgørelsen, der blev udsted fra Sundheds- og Ældreministeriet den 24. december, giver kommunerne mulighed for at fravige visse regler om rettigheder og reducere i opgaver, så man kan sikre sig, at der er personale nok til de mest basale omsorgs- og plejeopgaver.

I Hørsholm drejer det sig i første omgang om rengøring i hjemmeplejen, men det kan også komme på tale at indføre kortere besøg, hvis smittetrykket stiger, og man mangler hænder.

- Vi har bedt om at kunne arbejde indenfor nødbekendtgørelsens rammer på grund af den smittesituation, vi stod i mellem jul og nytår, fortæller Jan Dehn, der er direktør for Velfærd og Kultur i Hørsholm Kommune. Han fortsætter:

- Vi arbejder for, at så få som muligt skal blive berørt. Vi kan mindske rengøringsfrekvensen hos borgerne i hjemmeplejen og vi kan optimere tiden, der bliver brugt hos den enkelte, hvis der bliver behov for det. Det kan betyde, at et besøg, der normalt vil varer tyve minutter, kommer til at vare et kvarter i stedet, hvis borgeren godt kan klare det, fortæller Jan Dehn.

Han oplyser samtidig, at det vil bero på en individuel vurdering af borgernes behov, inden man eventuelt reducerer i besøgstid og rengøring.

Hvor mange bliver berørt? Ifølge Jan Dehn er det svært at svare på, hvor mange borgere der vil opleve, at rengøringen bliver reduceret eller at besøg bliver forkortet.

- Hvor mange borgere, der vil blive berørt, vil bero på mange faktorer. Det er et spørgsmål om, hvor mange borgere, pårørende og medarbejdere, der bliver smittet, og hvordan rekrutteringssituationen ser ud. Nogle vil blive berørt, men det vil blive så få som muligt, siger han.

Mellem jul og nytår så situationen værre ud i Hørsholm, end den gør nu. Da situationen var værst, var 30 ud af 157 medarbejdere hjemme, da de enten var smittet af corona, almindelig sygdom, eller var i karantæne på grund af nære relationer med coronasmitte. Samtidig har kommunen på nuværende tidspunkt seks ledige stillinger i ældreplejen, hvad der ligeledes skaber et øget behov for hænder. Direktør Jan Dehn understreger desuden, at implementeringen af nødbekendtgørelsen primært skal ses som et præventivt redskab, som kan komme i spil, hvis smittetrykket igen nærmer sig situationen mellem jul og nytår.

- Vi ved, at vi for fire-fem dage siden havde et højere smittetryk, end vi havde i går. Flere beboere, flere pårørende og flere medarbejdere var enten syge eller var nære kontakter til nogen, der var det. Når en række faktorer spiller uheldigt sammen, så kan det hele pludselig vælte. Det er for at undgå, at den situation opstår, at vi beder om lov til at bruge nødbekendtgørelsen, forklarer han.

»Vi er tæt på grænsen« Jan Dehn medgiver samtidig, at man implementerer nødbekendtgørelsen, fordi man givetvis får behov for at bruge den.

- Det ligger i sagens natur, at vi beder om bemyndigelsen, fordi vi er så tæt på grænsen til at have brug for den, at vi ønsker at have muligheden. Det er ikke tilfældigt, at vi beder om bemyndigelsen, men vi kan ikke sige konkret, hvornår behovet opstår. Hvis smittetrykket er nedadgående fra nu af, er det ikke sikkert, vi kommer til at bruge den, men hvis smittetrykket udvikler sig som i december, vil bemyndigelsen blive brugt, lyder det fra Jan Dehn.

Hørsholm Kommune havde en lignende bemyndigelse i foråret, men her blev den aldrig taget i brug.

Hørsholm Kommune har en beredskabsplan, som man allerede følger i kommunen. Den indebærer blandt andet, at man har lavet ekstraordinære lokalaftaler med både Dansk Sygeplejeråd og FOA om ekstrahonorering for at tage vagter, så der hele tiden er personale nok på arbejde. Samtidig har man flyttet rundt på personale mellem plejecentrene, hvad der ellers ikke normalt finder sted.

Smitten falder lige nu Coronasmitten har ifølge sundhedsstyrelsen været faldende i Hørsholm gennem de seneste par dage.

Mandag havde Hørsholm Kommune et incidenstal på 282,3, hvilket vil sige, at Hørsholm kommune ville have omkring 282 smittede borgere, hvis kommunen havde en befolkning på 100.000. Tirsdag viser den løbende opgørelse over smittede, at Hørsholm Kommune har et incidenstal på 237,9, hvorfor der ville være omkring 238 syge, hvis kommunen havde en befolkning på 100.000.

Gør man tallene op i rigtige mennesker, havde Hørsholm Kommune mandag haft 70 tilfælde af corona gennem de syv foregående dage, mens der tirsdag kun har været registreret 59 smittede gennem de foregående syv dage.

