Henrik Klitgaard vil ikke forholde sig til FORMAT før planerne er konkrete. Foto: Flemming Leitorp

Ubøjelige viceborgmester: Intet har ændret sig

Henrik Klitgaard vil ikke forholde sig til de seneste planer om FORMAT før der foreligger en konkret sag

Hørsholm - 22. september 2021 kl. 06:00 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen

Meldingen om, at Fredensborg Erhvervsråd nu bakker op om bymidteprojektet FORMAT i Kokkedal gør ikke indtryk på den erklærede FORMAT-kritiker på den anden side af kommunegrænsen, viceborgmester og formand for Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget, Henrik Klitgaard (R).

"Jeg har set så mange forskellige projekter undervejs i dette forløb, at jeg kan ikke forholde mig til, hvad en journalist på et lokalt medie fortæller mig. Der er sket så mange ændringer undervejs, så jeg vil ikke sige noget før jeg ser noget helt konkret. Blot at intet har ændret sig hos mig," lyder det fra Klitgaard.

Vil blokere planerne Henrik Klitgaard forsøger at rejse et flertal i kommunalbestyrelsen i Hørsholm for at pille Christianshus ud af de lokalplaner, kommunen skal prioritere i den kommende tid.

En del af FORMAT-planerne er nemlig, at der skal bygges en international skole i tilknytning til ny NGG (Nordsjællands Grundskole og Gymnasium) på et område, der ligger i Hørsholm Kommune. Det kræver en lokalplan for området mellem Christianshus og motorvejen, hvor der nu er parkeringsplads.

Det er en sag, der skal behandles på det kommende kommunalbestyrelsesmøde på mandag den 27. september.

Utilstedelig nabo "Jeg er ikke sat i verden for at tage stilling til, hvad Fredensborg Kommune har af planer. Jeg er sat i verden for at varetage erhvervslivet og detailhandel i min kommune," fastslår.

Han fastholder derfor, at han finder det "utilstedeligt", at nabokommunen "planlægger ind i Hørsholm" og mener også, at den øgning af trafik ved Christianshus, som de nye skoler vil føre med sig, slet ikke er løst.