Tyve stjæler både til en halv million: »Det virker ufattelig organiseret«

Fra Rungsted Havn er der natten til tirsdag blevet stjålet to store gummibåde til en værdi af en halv million kroner. Tyveriet virker ifølge sejlklubben KDY meget organiseret.

Hørsholm - 03. august 2021 kl. 17:12 Af Sophus Zarrs Soelberg Kontakt redaktionen

Kongelig Dansk Yachtklub i Rungsted Havn har natten til tirsdag fået stjålet to syv meter lange gummibåde af typen Tornado, der hver især vejer mellem 300 og 400 kilo.

Tyveriet har skabt vrede i sejlklubben, da de skulle bruges til at opretholde sikkerheden, når børn og unge træner sejlads. Det fortæller Mark Flindt, der er event-koordinator og ansvarlig for ungdoms-sejlads i Kongelig Dansk Yachtklub.

- Det er simpelthen så flabet, at sådan noget kan ske. Vi har en masse ungdomssejlere, som skal træne, og derfor har vi bestilt to spritnye gummibåde af typen Tornado, som blev leveret i sidste uge. En af vores medarbejdere satte dem i vandet og sejlede dem på plads i havnen, hvor de blev låst af med kæder. I morges var begge både væk, og vi har ikke engang nået at sejle med dem endnu, siger han til Frederiksborg Amts Avis. Artiklen fortsætter efter billedet...

Det kræver udstyr at stjæle en syv meter lang båd, der vejer op mod 400 kilo. Alligevel er det lykkedes at stjæle to gummibåde af typen Tornado fra Rungsted Havn. Bådene skulle have været brugt til at opretholde sikkerheden blandt KDY's ungdomssejlere. Foto: KDY

Skal sikre unge sejlere - hvad skal vi nu gøre? Bådene, der til sammen har kostet en halv million kroner, er særdeles vigtige for sejlklubbens ungdomsarbejde, da de er nødvendige for at gennemføre træningen sikkert.

- Vores trænere skulle have brugt bådene til vores ungdomsarbejde. Jeg har 60 børn i Rungsted, der skulle starte deres træning op den 16. august, hvor trænerne bruger bådene som sikkerhed og til at lægge baner ud. Det er det vigtigste værktøj, vi har i ungdomssejladsen. Det gør det vanskeligt for os at gennemføre træningen nu, for vi kan ikke sende de unge på vandet, uden der er en sikkerhedsbåd, fortæller Mark Flindt og forklarer, at hver træner normalt sejler i en gummibåd med påhængsmotor, så man kan rykke hurtigt ud, hvis nogen skulle falde i vandet eller der skulle opstå akutte situationer. Hvordan ungdomstræningen nu skal gennemføres, er det svært at svare på.

Tyveri virker utrolig organiseret Mark Flindt fortæller samtidig, at tyveriet af bådene virker meget organiseret.

- Der er videoovervågning i Rungsted Havn, og vi har kigget overvågningen igennem, men vi kan ikke se, at de er blevet hevet op ved slæbestederne, hvad der ellers ville være naturligt, når man skal have en båd op af vandet. Vores teori er, at nogen har skåret kæderne af og trukket bådene ud af havnen og sejlet dem et andet sted hen, for at trække dem op, siger han fortsætter:

- Der er ingen nøgler til bådene, og der er ikke benzin, men de har fået dem med alligevel. Det virker meget organiseret, for de bliver ikke set på videoovervågningen, men de slipper alligevel af sted med bådene og man skal bruge en kran for at få dem op af vandet.

Mistænkelige biler med udenlandske nummerplader Tyveriet af både er meldt til Nordsjællands Politi, ligesom Kongelig Dansk Yachtklub har taget kontakt til Scanlines for at få hjælp til at holde øje med de to både ved færgeovergange. Tidligere er tyve blevet taget på fast gerning, mens de holdt i kø ved en færgeovergang, og Mark Flindt håber derfor, at støtten fra færgeselskabet kan give et resultat.

Han fortæller samtidig, at man inden tyveriet har set biler på rumænske nummerplader med passagerer, som fotograferede flere nordsjællandske havne, og han mistænker, at de pågældende personer har en relation til tyveriet.

- Man har set, at der er kørt biler rundt på rumænske nummerplader i flere havne og har fotograferet, så jeg tror, at det har været en fortrop, der undersøger områderne, inden nogle andre kommer i nattens mulm og mørke og stjæler bådene, siger han og kommer med en opfordring til andre havne og sejlklubber langs kysten:

- Vi vil gerne opfordre til, at andre havne og sejlklubber er opmærksomme på, hvor organiseret kriminaliteten er blevet. En kæde er simpelthen ikke nok til at sikre bådene. Vi bliver nødt til at gøre det svært for tyvene, siger han og opfordrer ligeledes til, at man kontakter Nordsjællands Politi på telefon 49271448, hvis man ser de to både.

