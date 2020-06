Tyve havde fokus på Rungsted

To indbrud i Rungsted Kyst står opført på politiets døgnrapport mandag.

På Sophienberg Vænge blev et vindue opbrudt, inden tyven løb med smykker og en computer. På Skovgrænsen blev et vindue til et værelse brudt op. Også herfra blev blandt andet stjålet smykker, oplyser Nordsjællands Politi.