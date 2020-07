Ligesom det var tilfældet i sidste weekend, er indbrudstyvene igen begyndt at røre på sig. I Weekenden har Nordsjællands Politi modtaget hele fem anmeldelser om indbrud fra Hørsholm Kommune. Denm første anmeldelse kom fredag, og handlede om en lejlighed på Ørbækgårds Allé i Hørsholm. Foto: Sophus Zarrs Soelberg

Tyve har haft en travl weekend

Hørsholm - 27. juli 2020 kl. 10:30 Af Sophus Zarrs Soelberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ligesom det var tilfældet i sidste weekend, er indbrudstyvene igen begyndt at røre på sig.

I Weekenden har Nordsjællands Politi modtaget hele fem anmeldelser om indbrud fra Hørsholm Kommune. Denm første anmeldelse kom fredag, og handlede om en lejlighed på Ørbækgårds Allé i Hørsholm. Her blev en terrassedør brud op, hvorefter der blev stjålet både sølvtøj og smykker. De resterende fire anmeldelser modtog Nordsjællands Politi søndag.

Den første af disse drejer sig om en villa på Rørhønevej i Hørsholm, hvor vinduet til et værelse blev brudt op. Herfra blev der stjålet flere computere og smykker. Fra Bekkasinvej i Hørsholm modtog politiet ligeledes en anmeldelse, da et vindue til en villa var blevet brudt op. Der er dog endnu ikke overblik over, hvad der blev stjålet ved indbruddet.

På Sangsvanevej i Hørsholm har der desuden været et indbrudsforsøg, hvor ukendte gerningsmænd forsøgte at komme ind gennem et vindue. Det lykkedes dog ikke.

Weekendens sidste indbrud fandt sted ved Rungstedhave i Rungsted. Her tyder det på, at indbrudstyvene var godt forberedt, da der blev skaffet adgang til en lejlighed ved at tyvene havde medbragt en stige. Stigen blev placeret op af en husmur, hvorefter en eller flere gerningsmænd kravlede op til en altan, hvorfra de fik adgang til en lejlighed. Der er endnu ikke overblik over, hvad der blev stjålet ved indbruddet.