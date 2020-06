Politiet leder efter to vinkøleskab med vin. Oplysninger ringes ind på telefon 1:1:4. Foto: Kim Rasmussen

Tyv tog vinkøleskabe - med indhold

To vinkøleskabe med vin er mandag mellem klokken 17.00 og onsdag klokken 18.30 blevet stjålet fra et kælderrum på Gl. Hovedgade i Hørsholm.

Tyven eller tyvene har klippet en hængelås over for at få adgang til kælderrummet. Det oplyser Nordsjællands Politi i døgnrapporten.