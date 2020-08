Tyv kravlede ind af vindue, mens ægtepar var hjemme

I tidsrummet mellem klokken 20.00 søndag aften og klokken 00.30 natten til mandag kravlede en indbrudstyv ind af et vindue, der stod på klem, mens et ældre ægtepar var i lejligheden.

Nordsjællands Politi opfordrer til, at man er opmærksom på, hvilke vinduer, som står åbne. Grundet de aktuelle temperaturer lufter mange ud, men det kan være en god ide ikke at have et åbent viundue, som man ikke har opsyn med, lyder det fra Nordsjællands Politi.