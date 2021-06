Se billedserie Else Smith og andre borgere er vrede over, at Dronningedammen nu skal plejes af robotplæneklippere, der efter deres opfattelse udgør en fare for naturområdets rige dyreliv. Foto: Morten Timm Foto: Morten Timm

Truer dyrelivet: Robotplæneklippere vækker vrede hos borgere

Dyrelivet ved Dronningedammen kommer i fare, når robotplæneklippere overtager græsslåningen, mener flere borgere, som kræver kommunens automatiske naturplejeforsøg afblæst

Hørsholm - 09. juni 2021

To robotplæneklippere, der bevæger sig næsten lydløst rundt på græsarealet ved Dronningedammen i Hørsholm, har skabt voldsom kritik fra en gruppe lokale borgere.

De truer det rige dyreliv omkring søen og udgør en fare for de mange dyre- og fugleunger i området.

"Det handler om dyrevelfærd. Græsset bliver brugt af fugle, pindsvin m.v., dyrene ligger og sover i græsset i løbet af dagen, og skal nu jages som vildt rundt på arealerne. Man skal give de mange dyreunger fred, og de skal ikke risikere at ende i en robotplæneklipper," siger Else Smith, da Ugebladet møder hende ved Dronningedammen, hvor den ene af de foreløbig to robotplæneklipper cirkulerer rundt om os.

Hidsig debat Hun tror ikke på, at de stopper, hvis de møder en lille fugleunge ligge i græsset og sove.

"Der er et rigtigt stort dyre- og fugleliv, og jeg vil være ked af, at robotplæneklipperne får dyrelivet til at forsvinde," tilføjer Else Smith, der i mange år har boet med baghave lige ud til Dronningedammen.

I Facebook-grupperne 'Dronningedammens venner' og 'Hørsholm Rungsted Beboergruppe' har robotplæneklipperne skabt hidsig debat - og flere borgere har voldsomt kritiseret Hørsholm Kommunes initiativ, der i første omgang er en forsøgsordning for at teste teknologien af - og hvor det er planen, at fem-seks robotplæneklippere skal slå græsset rundt om Dronningedammen.

Der deles også historier fra andre steder i Danmark, hvor dyr er kommet i kløerne på en robotplæneklippe, herunder en hund i Thy, der fik kappet noget af halen af.

"Jeg forstår ikke, hvorfor kommunen ikke har valgt et andet sted, f.eks. Ridebanen, at teste robotplæneklipperne", kommer det med undren fra Else Smith. (artiklen fortsætter under billedet...)

Flere borgere er bange for, at de mange fugleunger ved Dronningedammen skal komme i nærkontakt med robotplæneklipper. Foto: Else Smith

Stopper hvis der sker noget Foruden hensynet til dyrelivet, mener hun også, at det ødelægger stemningen for de rigtig mange mennesker, der bruger området ved Dronningedammen og sidder på græsset med tæpper for at hygge sig - og nu med en plæneklipper roterende rundt mellem sig.

Formand for Miljø- og planlægningsudvalget Jan H. Klit (K) finder det meget naturligt, at folk bliver bekymret over ny teknologi, men han er helt tryg ved brugen af robotplæneklippere - også i forhold til dyrelivet.

"Fra fagfolk har vi fået oplyst og forsikret, at robotplæneklipperne ikke udgør en fare for dyreungerne. Vores leverandør har solgt over 1.000 af denne type robotplæneklippere, og de har ikke hørt om et eneste uheld af den slags, og jeg vælger at stole på dem," siger Jan H. Klit.

Han vil dog gerne forsikre borgerne om, at de naturligvis vil stoppe forsøget øjeblikkeligt, hvis det sker, at en dyreunge bliver slået ihjel eller beskadiget.

"Selvfølgelig er vi ikke interesseret i at skade dyrelivet, og sker det, så har vi en ny situation," understreger Jan H. Klit.

Oplagt testområde Udover at robotplæneklipperne stopper og vender om, hvis de rammer noget, så er de også udstyret med små knive, der ikke anretter den skade, som ældre robotplæneklipper-modeller med store knive kunne.

Ifølge chef for vej og park, Rune Munch Christensen, er Dronningedammen et oplagt valg som testområde, fordi der er skråninger og et terræn, der kan afprøve robotplæneklipperens evner og muligheder for, hvad der kan lade sig gøre. En fodboldbane skal en robotplæneklipper jo kunne klare, mener han og nævner, at Ridebanen jo ikke er kommunens areal, men tilhører Skov- og naturstyrelsen.

"Hvis der var en fare for dyrelivet, så havde vi ikke sat dem ud. Og vi følger nøje med i forsøget, og vi er der nede flere gange om dagen. Skulle der ske noget, så stopper vi med det samme," forsikrer Rune Munch Christensen.

I de sidste seks år har Rudersdal Kommune benyttet sig af robotplæneklippere, og de har ifølge tidligere driftschef Jens E. Galby ikke oplevet påkørsler af dyr eller dyreunger. (artiklen fortsætter under billedet...)

Else Smith havde hellere set, at Hørsholm Kommune havde fortsat med den gamle manuelle græsslåning på Dronningedammen fremfor de snurrende robotplæneklippere. Foto: Morten Timm

En mindre gene Ejer af Fredensborg Skov & Have, Henrik Brunholm, der har leveret robotplæneklipperne til Hørsholm Kommune, har ikke i sine otte år i branchen hørt om fortilfælde, hvor dyr er kommet i klemme.

Han mener ikke, at borgerne har grundt til at frygte noget for dyrelivet og vil gå så langt som at sige, at robotplæneklippere ved Dronningedammen er mindre generende for dyr og fugle ende den store larmende og benzinosende maskine, der to gange om uge i højsæsonen ellers kører rundt på området.

"Dyrene vænner sig hurtigt til robotplæneklipperne og ved, hvor de kommer. Og de stopper og ændrer retning, når de rammer noget. Og ligger der små fugleunger i græsset, så er krager, skader, katte og ræve en langt større fare," fastslår Henrik Brunholm.

Han tilføjer, at der også kører robotplæneklippere flere steder ved Esrum Sø, og de eneste, de skræmmer væk, er muldvarper og mosegrise.

Robotplæneklipperne er udstyret med tre små knive, hver på 30 mm som en stanleykniv. De roterer på det, der svarer til en desserttallerken med 15 cm ud til skjoldet på plæneklipperen.

Fredensborg Skov & Have indsætter i øvrigt de tre næste robotplæneklipper i forsøget ved Dronningedammen, så de kan nå hele vejen rundt.

Ugebladet har forsøgt at få en kommentar fra Dyrenes Beskyttelse i forhold til om robotplæneklippere udgør en fare for dyrelivet, men de er ikke vendt tilbage på vores henvendelse inden deadline.

