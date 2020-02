Troels underviste indsatte: Røde Kors inviterer til foredrag med ungdomsformand

Da Troels var 16 år, startede han en lektiecafe med Ungdommens Røde Kors i sit lokalområde. Men det var som studiestøtte i Horserød Statsfængsel, at han virkeligt forstod, hvilken forskel man som frivillig kan gøre for et andet menneske. Den indsatte, som Troels var studiestøtte for, fortalte begejstret, at han havde pralet over for alle de andre fanger med, at Troels helt frivilligt kom for at hjælpe ham, »en kriminel«, med studierne: