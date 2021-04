Troede hun skulle til møde: Blev overrasket med kongelig hæder

Anledningen var, at Maja Bilde har fået tildelt Hendes Majestæt Dronningens Emblem for sit frivillige arbejde, og emblemet blev overrakt på dronningens 81 års fødselsdag.

- Jeg troede, at vi skulle snakke om vores fremtid, og hvornår vi må åbne igen. Det var en stor overraskelse. Jeg blev jo fejret sidste år, da jeg blev 80 år, så jeg troede først, de havde taget fejl af min fødselsdag, fortæller hun med et grin, da emblemet er blevet overrakt.

Før man nåede så langt, talte Jerry Ritz, der er kommunikationsansvarlig for Røde Kors Hørsholm og medlem af integrationsteamet, som Maja Bilde har stået i spidsen for i mere end 15 år.

Maja Bilde har gennem 15 år stået i spidsen for Røde Kors Hørsholms Integrationsteam, der tager sig af flygtninge, som ankommer til Hørsholm Kommune. Da Maja Bilde startede i Røde Kors, var det krigene og de væbnede konflikter i Jugoslavien, som fyldte mest. Derefter har det været forfulgte i Iran, Iran og Afghanistan, der er kommet hertil. I de seneste seks-syv år har det været ofre for borgerkrigen i Syrien og konflikten i det østafrikanske land Eritrea, som har sendt mange mennesker på flugt.

Ifølge hendes kolleger i Røde Kors, møder hun flygtningene med empati, et fast håndtryk, et kærligt klap på skulderen, og hun er parat med gode råd og praktisk hjælp, uanset om det drejer sig om kontakt til læge, skole, en forklaring på, hvad sundhedskortet er for en størrelse, eller kontakt til offentlige instanser. Hun har også været babysitter om natten, når en lille ny borger har meldt sin ankomst, og når et flygtningeforældrepar ikke har haft andre.

»Maja Bilde er født i 1940 ligesom Dronningen og blev frivillig i Røde Kors integrationsteam i 2000, samtidig med at hun gik på pension og forlod stillingen som Postmester i Gentofte. Maja Bilde kunne således i 2020 fejre 20 års jubilæum som Røde Kors frivillig, hvis det ikke havde været for Corona-restriktioner og forsamlingsforbud. Hun har i over 15 år været aktivitetsleder for Integration - og de senere år også ansvarlig for Julehjælp. Der er omkring 60 frivillige tilknyttet Integrationsteamet. Maja har ydet en ekstraordinær indsats og det var en enig lokalbestyrelse i Hørsholm som indstillede hende til Hendes Majestæt Dronningens Emblem«.