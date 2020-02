Trods skimmelsvamp: Politikere skal stadig holder møder på det gamle rådhus

Blandt andet vil Kommunalbestyrelsen holder sine månedlige møder i februar og marts. Så borgere, der har planer om at overvære et kommunalbestyrelsesmøde, skal altså fortsat tage til Ådalsparkvej 2 i stedet for til Slotsmarken 13. Det gælder møderne den 24. februar og den 30. marts. Hørsholm Kommune forventer, at kommunalbestyrelsesmøderne herefter holdes et andet sted fra april.