Hørsholm Kommune bevæger sig frem til 2024 mod en meget lavere kassebeholdning end nu. Der er dog ingen grund til bekymring, forsikrer borgmesteren. Foto: Morten Timm

Send til din ven. X Artiklen: Trods lavvande i kassen: Borgmester ser ikke afgrunden Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Trods lavvande i kassen: Borgmester ser ikke afgrunden

Forudsigelsen lyder nu, at Hørsholms kassebeholdning vil være nede på 15 millioner kroner i 2024. Borgmester afviser, at det er en tur mod afgrunden

Hørsholm - 22. marts 2021 kl. 14:30 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen

Sidste år var vandstanden i Hørsholm Kommunes kasse relativ høj, og det vil den også være i år og næste år.

Så vil der dog kommer en periode med en betydeligt lavere kassebeholdning.

Læs også: Millionbevilling skal redde dem fra at drukne

Afvandingen begynder i 2023 Afvandingen begynder i 2023, hvor kommunen blandt andet skal deponere over 50 millioner kroner, svarende til tre års leje for rådhuset i Slotsmarken, da det ikke er forventeligt, at Hørsholm får et nyt rådhus inden da.

Kommunen skal derfor deponere et beløb, der svarer til lejen. Pengene kommer dog hjem igen i rater fra det øjeblik de nuværende - formentlig midlertidige - lokaler fraflyttes.

Den gennemsnitlige beholdning i kommunekassen var i 2020 på ca. 127 millioner kr. Den vurderes til at stige til gennemsnitligt 157 millioner i år og 163 millioner næste år. Blandt andet på grund af forventede indtægter fra PH Park og Hannebjerg.

I 2023 falder beholdningen så til 57 millioner og ned til 15 millioner i 2024 - i gennemsnit over et år.

Ingen afgrund i sigte Det betyder ifølge borgmester Morten Slotved (K) ikke nødvendigvis, at kommunen er direkte på vej mod afgrunden.

"Den kan jeg ikke finde, og da slet ikke på den korte bane. Det er dog klart, at vi skal være opmærksomme. Det er blandt andet derfor vi laver budgetter, der ser hen over fire år. Og når vi nærmer os, skal det være håndteret. Så jeg kan betrygge med at sige, at vi i 2024 vil være i en helt anden situation," forklarer borgmesteren.

Skal tjene på Kokkedal Meget kan nemlig nå at ændre sig: Ingen kender endnu til økonomiaftalen mellem kommunerne og regeringen, skatteindtægterne kan ændre sig - og der er ifølge Moren Slotved også udsigt til indtægter fra stationsområdet i Kokkedal, salg af Fritidshuset og det gamle rådhus på Ådalsparkvej. "Og taler vi specifikt om Kokkedal Station, bliver det kun med min stemme, hvis der er tale om en indtægt for kommunen," tilføjer han - uden at ville sætte tal på, hvor stort en sådan fortjeneste skal være.

Kommunalbestyrelsen bliver senere i dag orienteret om udviklingen i kommunens likviditet. Der er lagt op til, at politikerne tager kassebeholdningens udvikling til efterretning.

relaterede artikler

Så skete det: Venstres tidligere borgmesterkandidat har valgt nyt parti 11. marts 2021 kl. 07:14

Tallene var kendte og røde - og de sagde ja 05. marts 2021 kl. 08:00