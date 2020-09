Hjørnet af Kokkedalsvbej og Ved Klædebo er udset til at skulle huse et friplejehjem med 60 boliger. Foto: Fred Jacobsen

Send til din ven. X Artiklen: Trods advarsler: Anbefaler flere private plejehjem Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Trods advarsler: Anbefaler flere private plejehjem

Miljø- og planlægningsudvalget ønsker sig plejehjem med 60 boliger på industrigrund

Hørsholm - 23. september 2020 kl. 15:30 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er ingen slinger i valsen hos politikerne: De vil have et privat fri­plejehjem på en industrigrund på hjørnet af Kokkedalsvej og Ved Klædebo, og det skal ikke være et lille et af slagsen. Det må gerne være til 60 personer eller flere.

Holdningerne kom frem, da Miljø- og planlægningsudvalget (MPU) forleden havde start­redegørelsen på programmet for området, hvor Scandinavian Property Development ønsker at bygge et privat plejehjem. Et enigt udvalg trodser dermed advarsler fra kommunens administration om, at for mange private plejehjemspladser kan føre til overkapacitet og kostbar tomgangsleje til ledige plejeboliger.

Plads til 60 boliger Startredegørelsen er første skridt forud for en egentlig lokalplan.

Den skal ændres, fordi de fire matrikler i området er udlagt til industri og skal redefineres som boligområde gennem en lokalplan og et kommuneplantillæg.

Kommunens administration anbefaler i sit oplæg et byggeri med en bebyggelsesprocent på 50 i to etager og punktvis tre etager, som, set fra deres synsvinkel, vil passe bedst ind i området mellem industri og boliger.

Man kan dog næppe konkludere samlet set, at man kan tjene på at tiltrække andre kommuners ældre borgere



Velfærd- og kulturdirektør Jan Dehn Velfærd- og kulturdirektør Jan Dehn Tættere bebyggelse Politikerne vil dog have flere plejehjemspladser og samledes derfor om en bebyggelsesprocent på 85, som betyder et plejehjem i tre etager med plads til 60 boliger.

Plads til flere "Jeg er glad for, at vi kunne lande den på 85 procent," siger udvalgsformand Jan H. Klit, der med sit eget konservative flertal i ryggen også stemte et udbud af Kokkedal stationsområde igennem. Her skal der nemlig også være et friplejehjem med 70 boliger. Beslutningen understreger udvalgsformandens og partifællen Morten Slotveds tidligere udsagn om, at der sagtens kan være plads til to private plejehjem i Hørsholm.

Netop det såede kommunens administration tvivl om i et notat med konklusionen, at der kun er brug for ét fri­plejehjem. To vil kunne skabe overkapacitet og kunne blive en kostbar fornøjelse for kommunen.

Kan tjene penge Notatet har skabt vrede i de kredse, der heller ser et friplejehjem bygget i går end i morgen. Og helst flere. Samtidigt offentliggjorde netmediet NB-Økonomi beregninger, der viser, at en kommune kan tjene helt op til 120.000 kr. på en borger, der kommer til en plejebolig fra en anden kommune. Mediets beregninger er sket på baggrund af kommunale refusioner, tilskud og udligning plus størrelsen af sundhedsudgifter.

Nye beregninger Disse nye oplysninger er Velfærd- og kulturdirektør Jan Dehn blevet præsenteret for og vil nu regne på det.

"Frederikssund Kommune fik en ekstra regning, da de indviede deres nye friplejehjem. Vi har i notatet til kommunalbestyrelsen belyst udgifternes karakter. Merudgifterne ved at etablere friplejehjemspladser falder formentlig, fordi kommunerne i den nye udligningsordning bliver afregnet i forhold til cpr./bopælskommunetal i stedet for efter betalingskommunetal. Vi er nu ved at gennemgå de nye beregninger. Man kan dog næppe konkludere samlet set, at man kan tjene på at tiltrække andre kommuners ældre borgere," siger Jan Dehn.

relaterede artikler

Lader sig ikke skræmme: Der er plads til flere private plejehjem 16. september 2020 kl. 10:50

Advarselslamperne blinker: Derfor spænder friplejehjem ben for udviklingsplan 09. september 2020 kl. 08:00