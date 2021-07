Trist tendens: Derfor er indbrudstyvene vendt stærkt tilbage

"I de sidste mange kvartalsopgørelser på indbrudsområdet har vi set en pæn nedgang. Nu ser vi pludselig en stigning, og det minder os om, at den lykkelige situation, at Danmark nu er åbnet op igen, også har en bagside. Vi skal helst ikke inspirere indbrudstyvene til at genoptage deres aktiviteter, så det gælder om, at vi alle hjælper hinanden med at passe på vores hjem," siger Britt Wendelboe, programchef i Bo trygt, i en pressemeddelelse.

5 INDBRUDSRÅD Bo trygt har i fællesskab med Rigspolitiet udviklet de 5 vigtigste råd mod indbrud:





1. Vær en aktiv nabohjælper

2. Tænd lys ude, og klip hækken

3. Gør det svært at bryde ind

4. Undgå tyvekoster - brug sikre betalingsformer

5. Ring 114 ved mistanke om indbrud





Husk at downloade og brug Nabohjælps-app'en i Apples App-store eller hos Google Android.

Indtag dit boligkvarter

Sommerferien er netop højsæson for indbrud, og her handler det meget om at få sit hjem til at se beboet ud og få koordineret med sine naboer, hvem der er hjemme hvornår, og at man i kvarteret lige sørger for at gå en runde om hinandens huse, generelt holder øje og hilser på fremmede, man ikke har set før. De gode råd er hørt før, men vi bliver ved med at gentage dem, for vi ved, at det er dem, der virker," siger Britt Wendelboe og fortsætter: