Trine Fagerskov fra Hørsholm har dedikeret sit arbejdsliv til at hjælpe kvinder, som kæmper med ufrivillig barnløshed. Det har hun nemlig selv prøvet. Her sidder hun med datteren Lærke. Privatfoto

Trine brænder for at hjælpe ufrivilligt barnløse

Hørsholm - 25. marts 2020 kl. 09:20

Da Trine Fagerskov og hendes mand for cirka otte år siden følte sig klar til at få børn, havde de ikke forestillet sig, at det ville blive et problem. Men det blev det.

De måtte kæmpe i omkring fire år, inden drømmen endelig gik i opfyldelse, og det til trods for at alle de undersøgelser, de måtte igennem for at få klarlagt, hvorfor graviditeten udeblev måned efter måned, år efter år, alle viste, at både hun og hendes mand tilsyneladende intet fejlede.

- Vi burde være glade for at få at vide, at der ikke var noget i vejen for, at vi skulle kunne få et barn på ganske naturlig vis. Men det var faktisk dybt frustrerende. For hvad skulle vi så stille op udover at fortsætte i fertilitetsbehandling? Jeg havde et kæmpe ønske om selv at kunne gøre noget, men lægerne sagde, at der ikke var noget, jeg selv kunne gøre. Der var ikke rigtig nogle tilbud dengang, som kunne hjælpe mig, fortæller Trine Fagerskov, inden hun fortsætter:

- Det gjorde, at jeg følte mig magtesløs, og jeg blev mere og mere frustreret, vred og ked af det. Det gik voldsomt ud over min livskvalitet. At det bare ikke ville lykkes os at få et barn, overskyggede pludselig alt andet i vores liv. Vi havde alt andet, men ikke det, som vi allermest ønskede os, fortæller Trine Fagerskov.

Oplevelser bliver i kroppen Nu, fire år senere og to børn senere, har Trine stadig ikke sluppet fornemmelserne i kroppen fra dengang, og hun er fast besluttet på at hjælpe andre kvinder, der lige nu kæmper med ufrivillig barnløshed.

- Oplevelserne fra dengang og de følelser, jeg gik rundt med i kroppen, sidder så dybt i mig stadigvæk. Kroppen husker. Det gør helt ondt på mig at vide, at andre kvinder lige nu går rundt og har det rigtig svært, fordi de ikke kan få det barn, de så inderligt ønsker sig. Derfor har jeg besluttet mig for at dedikere al den tid, jeg ikke bruger med mine egne børn, på at hjælpe andre ufrivilligt barnløse kvinder, fortæller Trine Fagerskov.

Det gør hun blandt andet ved at tilbyde coachingforløb til kvinder, der kæmper med ufrivillig barnløshed, ligesom hun underviser i yoga. På sine yogahold sørger hun for at skabe et trygt rum for kvinderne, så de får mulighed for at dele deres erfaringer, sorger og glæder med hinanden.

Min mission er at give kvinderne

mulighed for at tage kontrollen over

deres eget liv tilbage og bevare glæden og håbet,

fortæller Trine Fagerskov. Privatfoto



- Ingen kvinde skal føle sig så magtesløs og ensom, som jeg gjorde dengang. Det vil jeg i hvert fald gøre alt, hvad jeg kan, for at bidrage til, forklarer Trine Fagerskov.

Udover coaching og yogahold for ufrivilligt barnløse har Trine for nyligt lanceret et onlineforløb, som skal give kvinder mulighed for at styrke deres fertilitet og for at finde ro og bevare livsglæden, mens de forsøger at blive gravide. Onlineforløbet handler blandt andet om, hvad man selv kan gøre for at få en sund og regelmæssig cyklus, og hvorfor det er vigtigt at have en god kropsholdning og sikre både mobilitet, styrke og afspænding i bækkenområdet og rygsøjlen samt sørge for god blodcirkulation i underlivet. Forløbet består blandt andet af træningsvideoer, lydfiler, guidede meditationer, refleksionsøvelser og foredrag via internettet.

- Min mission er at give kvinderne mulighed for at tage kontrollen over deres eget liv tilbage og bevare glæden og håbet, forklarer Trine Fagerskov, inden hun fortsætter:

- Det er det vildeste kontroltab at blive hvirvlet ind i fertilitetsproblemer. Skemalagt sex og sidenhen diverse ubehagelige undersøgelser og til sidst kanyler med kunstige hormoner, man skal skyde ind i sit eget maveskind, ægudtagninger, insemineringer og så videre Det er simpelthen rædselsfuldt - eller det var det i hvert fald for mig. Dengang ville jeg bare så gerne mærke, at der var noget, jeg selv kunne gøre for at få det bedre. Det er det, jeg ønsker at give kvinder. For der er heldigvis en masse, man selv kan gøre.

Fertilitet og depression Cirka hvert tiende barn i Danmark bliver til som følge af fertilitetsbehandling. Alligevel oplever Trine Fagerskov, at det er de færreste, der har lyst til at tale om ufrivillig barnløshed. Der er nemlig mange svære følelser som sorg, skam og frustration forbundet med ufrivillig barnløshed, som de færreste har lyst til at dele med andre mennesker. Det kan føre til ensomhed, stress og depression, forklarer Trine Fagerskov. hun understreger, at op mod 15 procent af de kvinder, der har været i fertilitetsbehandling i mere end et år, udvikler symptomer på depression.

Det er hver 6. kvinde i fertilitetsbehandling, og mange af kvinderne oplever at få flere og flere symptomer på depression, jo flere mislykkede behandlinger, de oplever.

- Jeg var voldsomt påvirket af at være i fertilitetsbehandling. Jeg trak mig fra sociale relationer og havde svært ved at få hverdagen til at hænge sammen, fordi jeg var så ked af det og blev meget påvirket hver gang talen faldt på børn - og det gør den jo tit blandt venner, kolleger og familie, når man er i den fødedygtige alder. Jeg havde ikke lyst til at tale om det. Det var ulideligt. Og jeg havde allermest lyst til at forsvinde ned i et hul og først dukke op igen, når jeg endelig var blevet gravid, fortæller Trine Fagerskov.

Heldigvis lykkedes det til sidst. Hun blev gravid. Og hun kastede sig ud i moderrollen med liv og sjæl - blandt andet valgte hun at sige sit job op, da hun ellers skulle have været tilbage fra barsel.

- Jeg havde kæmpet så længe for at få et barn. Nu stod jeg endelig her med min dejlige søn i armene. Og så ville jeg nyde tiden med ham så meget som overhovedet muligt. Jeg plejede at arbejde rigtig meget og gå op i mit job med liv og sjæl. Nu ville jeg drosle ned, efteruddanne mig og forsøge at få en tilværelse som selvstændig til at hænge sammen, så jeg kunne være mere fleksibel og være mere sammen med vores søn, forklarer hun.

Pludselig kom barn nr. 2 Da hendes søn var halvandet år, fandt hun pludselig ud af, at hun var gravid igen. Denne gang havde hun og hendes mand ikke besluttet sig for at ville have et barn mere, så de blev meget overraskede, da de pludselig stod med en positiv graviditetstest igen.

- Vi var helt chokerede, for vi havde slet ikke regnet med, at det skulle ske for os, men hold da op, hvor var vi lykkelige og taknemmelige. Det er en af de gaver, der kommer ved at være i en livskrise, som vi var i: Efter det tager man simpelthen intet for givet. Så vi kniber hver dag os selv i armen, når vi ser på vores børn og siger til hinanden »Er det virkelig sandt Er det virkelig vores små, dejlige børn«.

Mens Trine Fagerskov var gravid med parrets andet barn, besluttede hun sig for at undersøge, hvad det kunne være, der var sket i hendes krop og sind, som gjorde, at hun pludselig var blevet gravid uden at skulle have lægernes hjælp til det. Hun begyndte at læse, researche og efteruddanne sig inden for emnet, forklarer hun.

- Pludselig stod jeg der med en masse viden og konkrete redskaber, som jeg ville ønske, jeg havde haft adgang til dengang, jeg selv var ufrivilligt barnløs. Og så besluttede jeg mig for at begynde at dele al denne viden. Både på de sociale medier, via mine yogaforløb og nu også via mit online forløb, som jeg inderligt håber, at mange kvinder over hele landet vil få glæde og gavn af.

Vil man læse mere om Trine Fagerskovs arbejde, kan man besøge hjemmesiden Trinefagerskov.dk.

Grundet den aktuelle situation med coronavirus, foregår hendes arbejde på nuværende tidspunkt via internettet.