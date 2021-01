En beboer på Ellesø Allé fik fredag 8. januar omkring kl. 16 udsat for tricktyveri i sit eget hjem og fik stjålet penge og et ur.

Tricktyv 'forklædt' som ny nabo: Maste sig ind hos 93-årig

En 93-årig beboer på Ellesø Allé i Vedbæk var fredag eftermiddag udsat for en aldeles påtrængende kvindelig tricktyv. Under påskud af at være den nye nabo havde hun sammen med en ukendt medgerningsmand held med at stjæle både kontanter og et ur fra beboerens taske.

Nordsjællands Politi oplyser, at det fredag omkring kl. 16 ringede på den ældre kvindes dør. Uden for stod kvinden og sagde, at hun var den nye nabo og ønskede noget vand, da hendes eget vand var i udu.