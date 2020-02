William, Sebastian og Daniel er alle blot 15 år, men er netop rykket op i seniortruppen i Hørsholm. Alle tre har trænet hårdt hele vinteren, for at være klar til VM

Tre talenter på vej til den vildeste oplevelse

- Alle tre er blevet udtaget til det danske u18 landshold, som her i februar rejser til New Zealand for at deltage i VM. Turneringen spilles i Palmerston North, midt på nord-øen. Landsholdet rejser i god tid, for at akklimatisere sig og vænne sig til tidsforskellen, forklarer Jens Terkelsen.