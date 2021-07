Se billedserie Rektor Ruth Kirkegaard holdt en personlig tale for 3.c ved dimissionen. Foto: Morten Timm

Tre års parløb er slut: Vi startede rejsen sammen på RG

Rektor hyldede de 245 nybagte studenter på Rungsted Gymnasium ved fredagens translokation med personlig tale

Hørsholm - 01. juli 2021 kl. 15:21 Af Morten Timm Kontakt redaktionen

Fredag var en særlig afslutning på skoleåret på Rungsted Gymnasium. Både for de 245 nyudklækkede studenter med hvide huer og store brede smil. Men også for rektor Ruth Kirkegaard.

For både hun og eleverne startede nemlig samtidig på Rungsted Gymnasium for tre år siden.

"Jeg var ny, I var nye på RG. Vi har rejst sammen i tre år, og det er ikke en rejse, som vi kommer til at glemme," indledte Ruth Kirkegaard sine meget personlige taler ved årets dimission, som af coronahensyn, blev holdt klassevis på skolens udendørs amfiteater.

Nye værdier For deres fælles start var stormomsust, da debatten om puttemiddage ramte skolen.

Det havde I egentlig ingen andel i, men det betød, at vi startede vores rejse sammen med at tale meget om vores RG værdier - om fællesskab og gensidig respekt for hinanden, og hvordan lever efter dem på RG hver dag," sagde rektor videre.

Det seneste halvandet år med corona har heller ikke gjort studenterårene på Rungsted Gymnasium til en walk-in-the-park. Snarere tværtimod.

Aflyste studieture, nul fester og hjemmeundervisning foran skærmen. (Artiklen fortsætter under billedet...)

245 stolte studenter fra Rungsted Gymnasium.

Både Alexander og Kevin fra 3.d synes, at det har været en udfordrende og hård tid.

"Det har da været f..... nederen at være så meget hjemme og for sig selv, selvom lærerne har lavet den bedste undervisning der var muligt," fortæller de to nybagte studenter, lige inden de skal ud på studenterkørsel.

Stærkere som klasse Det værste har helt klart været det manglende sociale miljø, hvor kun har kunnet se vennerne gennem skærmen. Det hjælper ikke på motivationen at sidde så meget derhjemme," fastslår de.

Nu glæder de sig over, at de kan få lov til at fejre deres eksamen og huer hele klassen sammen - selv om de begge længe var bange for ikke komme til at køre i vogn.

"Det kan godt være, at det lyder som en kliche, men vi tror, at den megen tid med hjemmeundervisning har gjort os stærkere som klasse. Vi nyder i hvert fald samværet nu, fordi vi bare har savnet at være sammen i klassen," slutter Alex­ander og Kevin. (Artiklen fortsætter under billedet...)

Kevin og Alexander synes det har været nederen med al den hjemmeundervisning, men alligevel er sammenholdet i klassen blevet stærkere, synes de.

Vist nye sider af jer selv Rektor Ruth Kirkegaard er fuld af anerkendelse over elevernes indsats i den svære coronatid.

"I har vist helt nye sider af jer selv. I har vist en helt utrolig modenhed, fleksibilitet og stor ansvarlighed. I har lyttet til retningslinjer, I har indordnet jer, I har måtte se ting blive aflyst gang på gang. På den del af rejsen har I vist os, hvad fællesskabet betyder, når man er under pres," erklærede hun og sluttede årets studentertale med:

"I morgen ligger verden åben for jer - tag jeres stærke værdier med under vingerne, og flyv så ud i verden. Vi vil savne jer her på RG..."