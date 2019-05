Under temaet »Årets gang i naturen« inviterer Danmarks Naturfredningsforening Hørsholm på en tur på søndag den 26. maj.

Travetur langs stranden

Hørsholm - 23. maj 2019 kl. 13:44

Den danske natur her i slutningen af maj er enestående, og i rækken af ture under temaet »Årets gang i naturen« inviterer Danmarks Naturfredningsforening Hørsholm derfor på en tur på søndag den 26. maj fra klokken 10.00 til 12.30. Her vil deltagerne besøge Nivå Bugt med fugletårnet i reservatet, vandre gennem Nivågårds have med rododendron og skoven syd for.

- Vi mødes på p-pladsen nord for Mikkelborg, hvor Gammel Strandvej grener af fra Strandvejen. Herfra begiver vi os langs stranden nordpå imod Fugletårnet. Undervejs ser vi strandfugle og fra Fugletårnet vil der være god mulighed for at overskue store dele af bugten, fortæller Per Grove Thomsen fra DN Hørsholm.

Han fortsætter: - Tilbage over Strandvejen og ind i Nivågårds Have som netop blomstrer på denne tid. Haven er kendt for sin fine samling af Rhododendron og de er i fuld blomstring her i maj . På vejen retur til startstedet kommer vi igennem lidt skov hvor der er mulighed for at støde på spændende fuglearter. Turen gennemføres i roligt tempo, der giver mulighed for hyggeligt samvær, mens vi oplever naturen, understreger Per Grove Thomsen.

»Årets gang i naturen« arrangerer en række ture der er støttet af Velux-fonden.

Fonden har givet mulighed for at medlemmer 60+ kan lave arrangementer der formidler oplevelser og viden om naturen. Turene er normalt også velegnede for familier med børn.

- Vi har kunnet indkøbe et antal kikkerter og et teleskop til brug på turene. Turen kræver ikke tilmelding, oplyser Per Grove Thomsen.

