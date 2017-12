Med udsigt til over 100 flere børn mellem 0 og 5 år over de næste fire år kniber det med pladsen i Hørsholms institutioner. Her er det et billede fra institutionen Koglerne, som er Hørsholms eneste certificerede Sangglade institution. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Trang plads til mange nye børn

Hørsholm - 14. december 2017

- Det er dybt problematisk. Vi lapper huller nu.

Sådan siger formand for Børne- og Skoleudvalget Otto B. Christiansen (K) om, at der over de næste fire år er udsigt til så mange flere små børn, at det giver pladsmangel i kommunens institutioner. Helt konkret viser befolkningsprognosen, at antallet af børn mellem 0 og 5 år vil stige med 10,4 procent svarende til 135 børn henover de næste fire år. Og det giver udfordringer.

- Det er både godt og skidt, for vi er naturligvis glade for, at vi får flere børn, men der er ingen tvivl om, at der mangler kapacitet. Vi afleverer nogle afsikrede håndgranater til det nye Børne- og Skoleudvalg, og det her er altså en af dem, siger den afgående udvalgsformand, som ikke opnåede genvalg ved kommunalvalget.

I forsøg på at imødekomme problematikken har kommunen nu forsøgt at finde institutioner, som kan tage flere børn ind. Det drejer sig om Usserød Vuggestue, som hæver kapaciteten med få pladser og Solhuset, som har konverteret enkelte ledige børnehavepladser til vuggestuepladser i en overgangsperiode. Derudover er der ansat en ny dagplejer, og institutionen Regnbuen har ændret på indretningen i huset, så kapaciteten igen kan øges med otte vuggestuebørn og 10 børnehavebørn. Endelig er der planer om at tage en bygning beliggende på Vallerødskolens matrikel i brug til at udvide kapaciteten i institutionen Æblegården. Men det er lappeløsninger, erkender Otto B. Christiansen.

- Vi har været rundt og ryste posten på de forskellige institutioner, for ellers er der simpelthen ikke plads til børnene. Det er meget problematisk og en direkte konsekvens af, at man ikke har udvist rettidig omhu. De politikere, som sad i kommunalbestyrelsen i den forrige periode, skulle have kigget på de her prognoser og gjort noget, siger Otto B. Christiansen.

