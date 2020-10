Trampedach udstiller i lokalt galleri

Der er åben fernisering med et glas bobler fredag 23. oktober kl. 16.00 i My Beautiful Gallery, Rungsted Kyst Stationsbygning, hvor Charlotte Trampedach i galleriets store gamle sal har solo-udstilling med sin nye samling af de mest livsbekræftende, ekspressive malerier inspireret af naturen, som hun er nært knyttet til, skriver My Beautiful Gallery i en pressemeddelelse.

"Kunst skal være tilgængelig for mange, for jeg har ikke lyst til at lave ting, som folk kun kan kigge på, og aldrig har råd til at købe," siger Charlotte Trampedach.