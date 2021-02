Se billedserie Elena Westmark Holm fortæller, at hun ligesom mange andre ikke kommer så meget ud i øjeblikket. Derfor er det sjovt at være med til at løbe jorden rundt. Privatfoto

Trætte af at sidde derhjemme: Elever løber jorden rundt

Elever og lærere på Rungsted Gymnasium har kastet sig ud i noget af et projekt. De er nemlig ved at løbe hele jorden rundt.

Hørsholm - 03. februar 2021 kl. 05:34 Af Sophus Zarrs Soelberg Kontakt redaktionen

Eleverne fra Rungsted Gymnasium har begivet sig ud på en omfattende rejse. I hvert fald i overført betydning.

Eleverne er nemlig ved at løbe hele jorden rundt, og tirsdag er de nået de 3.300 kilometer til Casablanca, som ligger syd for den marokkanske hovedstad Rabat. Hvor man normalt vil omgive sig med palmer, mens man nærmer sig den marokkanske hovedstad, er det ikke tilfældet for eleverne for Rungsted Gymnasium. De løber nemlig jorden rundt i Hørsholm, og det gør de for at komme væk fra deres computerskærme.

Det fortæller Kristian Wulff, der er idræts og geografilærer på Rungsted Gymnasium. Han har startet et nyt projekt, hvor eleverne hver dag snører løbeskoene og begiver sig ud på veje og stier. Hver dag samler idrætslæreren kilometerne sammen og lægger dem til i det store regnestykke, der på et tidspunkt skal ende med, at eleverne tilsammen har løbet de omkring 40.000 kilometer, som der er rundt om jorden.

Artiklen fortsætter under billedet... Elever og lærere på Rungsted Gymnasium har kastet sig ud i noget af et projekt. De er nemlig ved at løbe hele jorden rundt i et projekt, som idræts og geografilærer Kristian Wulff har sat i gang. Privatfoto

- Vi viser ruten på en globus, så eleverne kan følge med i, hvor langt de er nået, forklarer Kristian Wulff og fortsætter:

- Vi er et globalt gymnasium, der meget gerne vil ud og opleve verden, og det plejer vi at gøre i den almindelige undervisning. Det kan vi desværre ikke nu, så vi prøver at samle nogle af vores værdier med projektet. Samtidig savner vi virkelig at være sammen med eleverne, så vi prøver hele tiden at finde ud af, hvordan vi kan lave noget sjovt sammen hver for sig, forklarer Kristian Wulff.

Indtil videre har elever fra alle gymnasiets klasser trukket i løbeskoene, og allerede den første aften efter projektets start var de første 600 kilometer blevet løbet.

Sjovt at komme ud For Elena Westmark Holm, der er 17 år gammel og går i 2. b, er det nye løbe-projekt en kærkommen mulighed for at komme udenfor, og hun glæder sig over, at der sker noget socialt.

- Jeg synes det er sjovt, at man kan skabe et fællesskab virtuelt. Det giver lidt konkurrence og ekstra motivation til at komme ud af huset og dyrke noget motion, forklarer hun. Hun fortæller samtidig, at hverdagen er blevet lidt monoton. Den første del af dagen foregår foran computerskærmen, og når dagens skolegang er overstået, flytter man sig over i sofaen.

- Der er ikke noget at lave, og man kommer ikke rigtig ud, opsummerer hun.

Selvom Elena Westmark Holm løber en del uanset om der er konkurrencer eller ej, glæder hun sig over, at løbeturene nu får et socialt element.

- Jeg går til triatlon og har et fast løbeprogram, men jeg synes, det er sjovt, at jeg kan være med i en konkurrence med skolen, hvor andre, der måske ikke løber så meget, bliver motiveret til at komme lidt ud. Det er rart, at man kan bevare lidt kontakt, selvom man er derhjemme, lyder konklusionen.

Ifølge planen skal eleverne nå hele jorden rundt inden for de næste 20 til 25 dage. På nuværende tidspunkt er flere af klasserne begyndt at konkurrere om, hvem der kan nå længst hver dag, så måske når man endda jorden rundt på endnu kortere tid.

