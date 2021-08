Marco Loughran, 32 år, er ansat som ny træner for de bedste svømmere i Hørsholm Svømmeforening. Senest har han trænet sin hustru, Jeanette Ottesen, og overtager ansvaret i Hørsholm efter Lars Madsen. Foto: Privat

Træner-scoop for de bedste svømmere

Hørsholm Svømmeforening har hyret 32-årige Marco Loughran som ny førsteholds træner

Hørsholm - 19. august 2021 kl. 16:17 Af Morten Timm Kontakt redaktionen

Han har trænet en af Danmarks allerbedste svømmere til EM, VM og OL i Tokyo. Nu er han klar til at stille sig i spidsen for Hørsholm Svømmeforening som træner for klubbens førstehold.

Det handler om 32-årige Marco Loughran - der er gift med Jeanette Ottesen, som netop sluttede sin imponerende karriere ved de Olympiske Lege i Tokyo efter at have været trænet af sin mand gennem flere år.

Stærk profil Hos formand for Hørsholm Svømmeforening, Søren Kobbernagel, er der stor glæde over at kunne byde Marco Loughran velkommen her fra den 23. august.

"Marco er en betydelig og stærk profil, og både svømmerne og bestyrelsen glæder sig til at kunne byde Marco velkommen i foreningen. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi med Lars Madsens afsked mister en dygtig og vellidt træner for vores 1. hold, men vi er sikre på, at vi i Marco har fundet en yderst kompetent person, hvis visioner om svømning, svømmere og forening matcher vores. Vi glæder os til i fællesskab at styre og drive foreningen mod nye mål," udtaler Søren Kobbernagel i en pressemeddelelse.

Udbygger træningsfilosofi Som udgangspunkt er det planen, at 32-årige Marco Loughran vil videreføre og udbygge den træningsfilosofi, som Lars Madsen har været garant for at opbygge i Hørsholm Svømmeforenings konkurrenceafdeling, tilføjer svømmeformanden.

Marco Loughran har tidligere været årgangstræner i MK31, assisterende træner for seniorholdet i VAT Copenhagen og træner for senioreliten i Farum Svømmeklub.

OL-svømmer Udover egne trænergerninger har han også selv været elitesvømmer og blev blandt mange titler junior europamester i 100 m ryg i 2007. Som senior har det været med deltagelse i mange internationale mesterskabe, blandt andet OL i Beijing i 2008, OL i London 2012, hvor han stillede op for Storbritannien.

I sine ungdomsår har Marco trænet og studeret på University of Florida og tog også her flere medaljer hjem.

De seneste år har han været mest kendt som ansvarlig træner for sin hustru, Jeanette Ottesen, og trænet hende op til VM i 2019, EM 2019 og OL i Tokyo. Sammen har de i øvrigt datteren Billi-Mai.

"Med Marco ombord glæder vi os til en ny sæson, hvor vi forhåbentlig får en lidt mere almindelig sæson med stævner og masser af liv og glæde på kanten," slutter Søren Kobbernagel.