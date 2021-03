På torvet er man nær det hele i vores bymidte: Gågaden, Hørsholm Midtpunkt og Kulturhus Trommen. Foto: Hørsholm Kommune

Torvets fremtid i spil: Giv input på Borgerlab

Hørsholm Kommune åbner online-værktøjet Borgerlab til gode ideer og udvikling for torvet i gågaden

Hørsholm - 29. marts 2021 kl. 11:13 Af Morten Timm Kontakt redaktionen

Mens Ugebladet i morgen sætter gang i en navnekonkurrence for Apotekertorvet i gågaden, åbner Hørsholm Kommune nu for, at byens borgere kan komme med input til, hvad der skal ske med pladsen omkring springvandet i Hovedgaden.

Det hele foregår online på BorgerLab - klik HER https://borgerlab.horsholm.dk/da-DK/projects/torvet-i-horsholm-hovedgade

Her ligger der en afstemning, og du har mulighed for at komme med ideer til udviklingen af torvet frem til og med den 9. april 2021, oplyser Hørsholm Kommune i en pressemeddelelse.

Alle input og kommentarer vil blive brugt, når der senere skal træffes en politisk beslutning om, hvad der skal gås videre med af ideer i de kommende budgetforhandlinger.

En værdifuld plads På torvet er man tæt på det hele i bymidten: Gågaden, Hørsholm Midtpunkt og Kulturhus Trommen.

Selve torvet er en værdifuld plads i Hørsholm, hvor man kan mødes og slå sig ned på en bænk - og hvor man er tæt på det hele i bymidten.

Men torvet kan også bruges til torvedage eller andre udendørs arrangementer.

Og hvad med springvandet? Det gik nemlig i stykker, da Hørsholm blev ramt af et voldsomt skybrud i august 2020, og det koster over 600.000 kroner at få repareret den ødelagte teknik.

Så hvad skal der ske med springvandet og med torvet i fremtiden.

Læs mere på BorgerLab og kom med dine input inden fredag den 9. april. For at komme med input skal man oprette sin egen profil på BorgerLab med navn og email-adresse.

