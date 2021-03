Torvet har aldrig fået et officielt navn

Her er alle navneforslag fra Ugebladets læsere

Her er den komplette liste med de 71 forskellige forslag på et nyt navn til Apotekertorvet i Hørsholm, som Ugebladet har modtaget fra vores læsere.

Herfra skal der skal lyde en rigtig stor tak for alle input og jeres engagement. I parentes er angivet, hvor mange gange navnet er blevet foreslået af en borger.

Gågadetorvet (6)

Hørsholm Bytorv (5)

Apotekertorvet (5)

Karen Blixen Plads (3)

Bytorvet (3)

Torvet (3)

Hørsholm Torv (2)

Rådhustorvet (2)

Bibliotekstorvet (2)

Kulturtorvet

Sundhedstorvet

Rådhuspladsen

Centertorvet

Hirsholm Torv

Aktivitetstorvet

Borgernes Torv

Fabrikstorvet

Historiens Torv

Handlens Torv

Oplevelses torv

Vores torv

Markedspladsen

Torvepladsen

Det Gamle Apotekertorv

Slotstorvet

Slotspladsen

Samlingstorvet

Den Runde Plads

Gasværkstorvet

Sophie Magadalenes plads

Struense Torv

Kong Christian den 7.’s plads

Tuxentorvet

Midtvejstorvet

Centrummet

Tingstedet

Borgernes Plads

Torvestedet

Prangerpladsen

Oasen

Atriumtorvet

Fontænetorvet

Vandtorvet

Caroline Mathilde Torvet

Piet Heins Plads

Superelipsen

Piet Hein Plads

Struensenses Plads

Caroline Mathildes Plads

Blixens Bytorv

Midtpunkt Torv

Gågadens Torv

Gågadens Plads

Simon Spies Torv

Simons Torv

Hørsholmtorvet

Lilletrommen

Fabrikstorvet

Klædetorvet

Midten

Hørsholm Nytorv

Nytorvet

Kulturpladsen

Springvandstorvet

Usserød Plads

Hørsholms Plads

Usserødtorvet

Jakobs Plads

Folkekulturtorvet

Multikulturtorvet

Myretuen

Bogtorvet